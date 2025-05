Governador denuncia perfil falso criado por golpistas na internet

Um perfil falso em nome do governador de Mato Grosso do Sul nas redes sociais replicava postagens feitas pela página oficial do chefe do Executivo, em busca de aparência de legitimidade para atrair vítimas para um golpe. A fraude foi denunciada pelo próprio Eduardo Riedel (PSDB), nesse domingo (4), em suas redes oficiais.

Segundo o alerta publicado por Riedel no Instagram, criminosos utilizaram o nome e a imagem dele para criar uma conta falsa no Facebook. O perfil era usado para divulgar links de uma suposta “plataforma de negociação privada”, que não tem qualquer relação com Riedel ou com o Governo de Mato Grosso do Sul.

Na publicação, o governador orientou que os seguidores evitem interações. “Caso você tenha recebido alguma mensagem sobre uma suposta ‘plataforma de negociação privada’, ignore o conteúdo, não clique em nenhum link e, se possível, denuncie o perfil falso ao Facebook”, escreveu.

Apesar do alerta, não foram divulgadas informações sobre possíveis vítimas ou o tipo exato de golpe aplicado. Na descrição da conta fraudulenta, os golpistas afirmam falsamente que se trata do governador sul-mato-grossense, mencionando inclusive que ele seria especialista em Gestão Estratégica.

Outros perfis falsos criados com o nome de Eduardo Riedel nas redes sociais – Foto: Reprodução/Facebook

Conforme apurado pela reportagem, o perfil em questão, que foi denunciado pelo Governador, não está mais ativo nas redes sociais. Mas, ainda no Facebook, foram encontrados outros dois perfis criados recentemente com o nome de Eduardo Riedel. Ambas as páginas possuem as únicas publicações realizadas neste domingo. Os perfis também informam que o governador seria natural de São Paulo (SP), mas Riedel é carioca.

A Meta, empresa de tecnologia responsável pelo Facebook, ainda não se pronunciou sobre o caso.