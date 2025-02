Governadores assinam "Carta de Campo Grande" e avançam na integração do Corredor Bioceânico

“A Rota Bioceânica é estratégica para Mato Grosso do Sul e sua viabilização é uma ação integrada entre as regiões por onde passa o corredor rodoviário. O Plano será um instrumento fundamental para o planejamento das ações”, explicou Jaime Verruck, secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) aprovou o Plano Mestre Regional de Integração e Desenvolvimento do Corredor Rodoviário de Capricórnio (PM-CBC), garantindo US$ 600 mil para sua implementação. O plano conta com a participação de de Mato Grosso do Sul (Brasil), Salta e Jujuy (Argentina), Boquerón, Alto Paraguai e Preidente Hayes(Paraguai); e Antofagasta e Taprapacá (Chile), visando avanços estruturais e logísticos da região.

Também ficou definido que a província de Jujuy, na Argentina, sediará a próxima edição do evento, prevista para novembro de 2025. Além disso, foram firmados acordos bilaterais entre Mato Grosso do Sul e o Paraguai e um protocolo de intenções entre Jujuy e o estado brasileiro.

Entre os principais pontos acordados, estão a definição do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) como Secretaria-Geral do Fórum , o planejamento conjunto das políticas comerciais e logísticas , a ampliação das ações voltadas à infraestrutura e à facilitação do comércio transfronteiriço .

No encerramento do 6º Foro de los Gobiernos Subnacionales del Corredor Bioceânico, governadores e autoridades dos oito territórios subnacionais do Brasil, Paraguai, Argentina e Chile assinaram a “Carta de Campo Grande” . O documento reafirma o compromisso com a integração regional e o desenvolvimento sustentável, estabelecendo diretrizes para a governança do Corredor Bioceânico de Capricórnio e o fortalecimento das relações institucionais entre os países envolvidos.

O PM-CBC prevê três eixos principais de atuação: facilitação do comércio e processos transfronteiriços, infraestrutura física e digital, e desenvolvimento produtivo e comercial local. O objetivo é fornecer suporte para a gestão e implementação das medidas pactuadas entre os territórios envolvidos, garantindo maior eficiência na logística e no trânsito de mercadorias entre os países.

Evento internacional reforça importância do Corredor Bioceânico

Entre os dias 18 e 20 de fevereiro, Mato Grosso do Sul sediou o 6º Foro de los Gobiernos Subnacionales del Corredor Bioceânico e o Seminário Internacional da Rota Bioceânica, reunindo cerca de 1.400 participantes. O encontro discutiu os avanços do projeto e consolidou a governança do Corredor Bioceânico de Capricórnio.

Durante o evento, ficou estabelecido que o nome oficial do trajeto será Corredor Bioceânico de Capricórnio, unificando a identidade visual da iniciativa nos quatro países. “A identidade visual definida ficará exposta ao longo do trajeto como uma marca para reconhecimento por quem trafegar”, destacou o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel.

Riedel ressaltou a importância da governança e da participação do BID para garantir a continuidade do projeto. “Todos nós aqui somos agentes políticos, e como agentes políticos temos prazos de validade. A estruturação dos assuntos em torno dos estados ou províncias permanece ao longo do tempo, independentemente do governante. Com essa centralização, as ações necessárias à concretização do Corredor avançarão melhor”, afirmou.