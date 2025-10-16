Governo abre licitação de R$ 15,3 mi para pavimentar bairro em Camapuã

O Governo de Mato Grosso do Sul publicou, por meio da Agesul, o edital de concorrência eletrônica para obras de pavimentação e drenagem no Conjunto Habitacional Rota das Monções (1ª etapa), em Camapuã, na região centro-norte do Estado. O investimento nesta licitação em Camapuã é estimado em R$ 15.388.189,64.

Além disso, a abertura da disputa está marcada para 3 de novembro de 2025, às 9h30 (horário local). De acordo com o projeto, serão executados 37.712,88 m² de pavimentação asfáltica e 4.138,95 metros de drenagem de águas pluviais, tudo dentro do escopo da licitação em Camapuã.

As obras abrangerão as ruas Goiás, Paraíba, Projetada 02, Cuiabá, Campo Grande, Pará, Amazonas, Minas Gerais, Paraná, Projetada, Camapuã, Projetada 01, Rio de Janeiro, Maria e Figueira.

Obras de Pavimentação e Drenagem em Camapuã

Com raízes que remontam ao século XVIII, quando surgiu como entreposto de tropeiros e viajantes, Camapuã mantém papel de integração regional. Nesse contexto, as intervenções foram planejadas para reduzir alagamentos no período chuvoso e minimizar poeira na estiagem. Além disso, essas ações fazem parte da licitação em Camapuã com o objetivo de melhorar a segurança viária e a mobilidade no bairro atendido. O modo de disputa será aberto, com critério de julgamento pelo menor preço. Isso deve ampliar a competitividade entre as empresas interessadas.

“Camapuã é um município estratégico na ligação entre o norte e o centro do Estado, e essas obras vão garantir mais segurança viária, conforto e qualidade de vida à população. Nosso compromisso é levar infraestrutura de qualidade também aos municípios de menor porte, promovendo equilíbrio regional e desenvolvimento urbano sustentável”, afirmou o secretário de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho.

Detalhes do Edital e Conformidade Legal

Pelos termos do edital, será adotado o regime de empreitada por preço unitário. Isso está em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021, que disciplina as novas regras de licitações e contratos administrativos. A documentação completa sobre a licitação em Camapuã pode ser consultada nos portais www.agesul.ms.gov.br e www.gov.br/pncp.

Impacto e Desenvolvimento Local

Ao direcionar recursos para pavimentação e drenagem em áreas residenciais, o Estado busca fortalecer a infraestrutura urbana de Camapuã. Dessa forma, espera-se impulsionar o desenvolvimento local, com efeitos esperados sobre qualidade de vida, valorização imobiliária e conectividade com outros eixos do município, como resultado da licitação em Camapuã.