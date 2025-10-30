Governo abre licitações para obras em Tacuru e Porto Murtinho

Duas novas licitações abertas pelo Governo de Mato Grosso do Sul preveem investimentos em infraestrutura nos municípios de Tacuru e Porto Murtinho, com valor total estimado em R$ 7,5 milhões.

Os editais abrangem desde a pavimentação de vias urbanas até a instalação de equipamentos voltados à segurança e operação aérea.

Em Tacuru, distante 422 quilômetros de Campo Grande, a licitação contempla a pavimentação de 10,7 mil metros quadrados e a implantação de 1,6 mil metros de drenagem de águas pluviais no loteamento Sebastião Caetano Torquetti.

O investimento é estimado em R$ 3,7 milhões, com obras em ruas como Avenida Máximo Giácomo Destéfani, Salvador, Zenir Lacerda de Assunção, Marrom Bombom, Carla Danielle Vilhava Antunes, Brandina de Souza Moreira e Felipe Ávalos.

Segundo o secretário estadual de Infraestrutura, Guilherme Alcântara de Carvalho, as intervenções integram o conjunto de ações voltadas à modernização urbana e à melhoria logística nas regiões de fronteira.

“Tacuru ganha uma infraestrutura urbana mais moderna, que melhora o dia a dia da população, enquanto Porto Murtinho recebe um investimento estratégico dentro da rota bioceânica, ampliando sua capacidade de conexão aérea e logística com países vizinhos”, afirmou.

Em Porto Murtinho, a 439 quilômetros da Capital, o Governo do Estado abriu concorrência pública para a instalação de balizamento noturno e do sistema PAPI (Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão) no aeródromo local.

O investimento previsto é de R$ 3,8 milhões, e a sessão de licitação está marcada para o dia 14 de novembro de 2025, de forma eletrônica.

Localizada às margens do Rio Paraguai, Porto Murtinho é considerada ponto estratégico do Corredor Bioceânico, rota que conectará o Brasil ao Chile por meio do Paraguai e da Argentina, encurtando o trajeto até o Oceano Pacífico e fortalecendo a integração comercial do Centro-Oeste com os países vizinhos.

Os editais e anexos podem ser consultados nos portais oficiais www.agesul.ms.gov.br e www.gov.br/pncp.

*Com informações da Agesul