Governo anuncia presidente da COP15, conferência mundial que será sediada em Campo Grande

O Governo Federal anunciou nesta sexta-feira (23) o secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, como presidente da 15ª Conferência das Partes da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres, a COP15 da CMS. O evento será realizado em Campo Grande, entre os dias 23 e 29 de março.

A conferência marcará a primeira vez que o Brasil sediará o encontro internacional, considerado um dos principais fóruns globais de discussão sobre a conservação da fauna migratória. A última edição na América Latina ocorreu em 2014, no Equador.

Na função, Capobianco será responsável por conduzir as negociações entre os países signatários da convenção. O objetivo é avançar em compromissos voltados à conectividade ecológica e à preservação de ecossistemas compartilhados entre nações.

Segundo o indicado, espécies migratórias exercem papel estratégico na conservação da biodiversidade.

“As espécies migratórias de animais silvestres desempenham um papel fundamental na conservação da biodiversidade, gerando benefícios ambientais e econômicos, como o fortalecimento do turismo sustentável e do setor de serviços”, complementou.

Campo Grande e Pantanal entram no centro do debate global

A escolha de Campo Grande como sede está ligada à relevância ambiental de Mato Grosso do Sul. O Estado abriga cerca de três quartos do bioma Pantanal, uma das principais rotas migratórias das Américas.