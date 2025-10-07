Governo cria comitê para enfrentar crise causada por bebidas com metanol

Diante do aumento dos casos de intoxicação por bebidas adulteradas com metanol, o governo federal anunciou a criação de um comitê nacional voltado ao enfrentamento da crise.

O grupo reunirá representantes de órgãos públicos, entidades do setor de bebidas e da sociedade civil, com o objetivo de articular ações de fiscalização, repressão e prevenção.

O anúncio foi feito pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, após reunião com associações da indústria e órgãos de controle. Segundo o ministro, o comitê funcionará de forma colaborativa, trocando informações entre os setores público e privado.

“Precisamos separar o joio do trigo. Vamos combater quem está adulterando bebidas e preservar aqueles que atuam dentro da lei”, afirmou Lewandowski.

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) informou que ao menos 30 estabelecimentos, incluindo bares e distribuidoras, já foram notificados para prestar informações sobre a origem das bebidas comercializadas.

Alguns locais foram interditados após fiscalização, e novas operações estão em andamento para identificar eventuais fornecedores ilegais.

O governo também pretende investir em inteligência e tecnologia, com a validação de testes rápidos capazes de identificar adulterações antes que os produtos cheguem ao consumidor.

As investigações consideram, inclusive, o possível envolvimento de organizações criminosas no desvio ou distribuição irregular de metanol.

A ingestão dessa substância é extremamente perigosa e pode causar cegueira, falência de órgãos e morte. Em casos de suspeita de intoxicação, autoridades de saúde recomendam procurar atendimento médico imediato ou acionar o Disque-Intoxicação da Anvisa pelo número 0800 722 6001.

