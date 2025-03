Governo de MS assina segunda fase de programa habitacional com 483 moradias para indígenas

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, assinará, na próxima segunda-feira (31 de março), a segunda fase do Programa Habitacional Oga Porã, que prevê a construção de 483 casas para famílias indígenas e assentadas. A iniciativa faz parte do programa federal Minha Casa, Minha Vida Rural e Entidades e atenderá comunidades em dez municípios do estado.

A cerimônia será realizada às 10h, no auditório da Assomasul, em Campo Grande, e contará com a presença de autoridades estaduais, representantes de entidades habitacionais e lideranças indígenas.

Municípios beneficiados

As novas unidades habitacionais serão construídas em Aquidauana, Dois Irmãos do Buriti, Miranda, Nioaque, Itaquiraí, Japorã, Juti, Paranhos, Jaraguari e Terenos. O objetivo do programa é garantir moradia digna para comunidades indígenas e rurais, promovendo melhoria na qualidade de vida e redução do déficit habitacional nessas regiões.

Investimentos e avanços na habitação indígena

Na primeira fase do Oga Porã, foram investidos R$ 55,1 milhões para a construção de 581 casas em 18 aldeias sul-mato-grossenses. Com a nova etapa, o governo estadual amplia o alcance do programa, reafirmando o compromisso com a inclusão social e o desenvolvimento sustentável das comunidades tradicionais.

Atendimento à imprensa

Após a assinatura do contrato, o governador Eduardo Riedel e demais autoridades estarão disponíveis para entrevistas. O evento é aberto à imprensa e deve reunir representantes de entidades habitacionais e movimentos sociais ligados à moradia rural.

O programa Oga Porã integra a política habitacional do estado, alinhada às diretrizes federais do Minha Casa, Minha Vida Rural, que busca ampliar o acesso à moradia para populações em situação de vulnerabilidade.