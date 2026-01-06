Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

HOSPITAL REGIONAL

Governo de MS confirma empresa que assumirá o Hospital Regional

Após licitação pública, a empresa Construcap S.A. foi escolhida para administrar o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, com investimentos de R$ 7,3 bilhões.

Gabriela Porto

Resultado da licitação pública para contratação da Parceria Público-Privada do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul – HRMS, foi publicado nesta terça-feira. - Foto: Edemir Rodrigues/EPE
Resultado da licitação pública para contratação da Parceria Público-Privada do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul – HRMS, foi publicado nesta terça-feira. - Foto: Edemir Rodrigues/EPE

O Governo de Mato Grosso do Sul confirmou nesta terça-feira (6) a empresa vencedora da licitação para a gestão do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS). A Construcap S.A., que apresentou uma proposta de R$ 15.909.279, foi homologada como a vencedora da Parceria Público-Privada (PPP), iniciando uma nova fase na gestão hospitalar do estado. O valor apresentado pela empresa supera as demais propostas concorrentes e reflete a contraprestação mensal mais vantajosa para o Estado.

Novo modelo de gestão hospitalar

A PPP do Hospital Regional foi idealizada de forma pioneira pelo Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE) e prevê uma ampla reformulação e ampliação da estrutura hospitalar. O projeto inclui a construção de novos blocos, reformas das instalações existentes, e a aquisição de equipamentos médico-hospitalares e insumos essenciais para o atendimento de qualidade. A Construcap S.A. será responsável, ainda, por diversas funções operacionais, como limpeza, vigilância, manutenção predial, lavanderia e apoio ao serviço de atendimento domiciliar.

Investimentos e expansão

Com um investimento total estimado de R$ 7,3 bilhões, o projeto contempla não apenas a expansão da capacidade hospitalar, mas também os custos anuais de operação (OPEX), incluindo salários, manutenção e aquisição de insumos. Além disso, serão destinados R$ 966 milhões para expansões, reformas e a renovação tecnológica do hospital, aumentando consideravelmente a oferta de serviços de saúde.

Com a modernização da estrutura, o hospital ampliará em 60% sua capacidade de atendimento, oferecendo 577 leitos e passando de 30 mil para 42 mil atendimentos anuais. A quantidade de internações será expandida em 97%, com a expectativa de que o número de pacientes internados passe de 1.400 para 2.760 por mês.

Modelo público e gratuito

Embora a gestão seja realizada pela Construcap, o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul permanecerá com atendimento 100% gratuito pelo SUS, com a gestão assistencial sob responsabilidade estadual. Isso inclui serviços médicos, enfermagem, fisioterapia, psicologia, análises clínicas, radiologia, entre outros. A mudança de gestão visa otimizar os recursos do sistema de saúde pública e garantir eficiência nos serviços prestados à população.

Próximos passos e prazos

Com a homologação do vencedor, a Construcap S.A. tem 60 dias para cumprir as obrigações prévias à assinatura do contrato com o Governo do Estado. O prazo para a conclusão das obras de expansão da unidade hospitalar é de dois anos, com a reforma das estruturas existentes prevista para ser finalizada em mais dois anos. A modernização do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul representa uma importante ação estratégica para a melhoria dos serviços de saúde no estado.

* Com informações da Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

