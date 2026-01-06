Governo de MS confirma empresa que assumirá o Hospital Regional

O Governo de Mato Grosso do Sul confirmou nesta terça-feira (6) a empresa vencedora da licitação para a gestão do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS). A Construcap S.A., que apresentou uma proposta de R$ 15.909.279, foi homologada como a vencedora da Parceria Público-Privada (PPP), iniciando uma nova fase na gestão hospitalar do estado. O valor apresentado pela empresa supera as demais propostas concorrentes e reflete a contraprestação mensal mais vantajosa para o Estado.

Novo modelo de gestão hospitalar

A PPP do Hospital Regional foi idealizada de forma pioneira pelo Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE) e prevê uma ampla reformulação e ampliação da estrutura hospitalar. O projeto inclui a construção de novos blocos, reformas das instalações existentes, e a aquisição de equipamentos médico-hospitalares e insumos essenciais para o atendimento de qualidade. A Construcap S.A. será responsável, ainda, por diversas funções operacionais, como limpeza, vigilância, manutenção predial, lavanderia e apoio ao serviço de atendimento domiciliar.

Investimentos e expansão

Com um investimento total estimado de R$ 7,3 bilhões, o projeto contempla não apenas a expansão da capacidade hospitalar, mas também os custos anuais de operação (OPEX), incluindo salários, manutenção e aquisição de insumos. Além disso, serão destinados R$ 966 milhões para expansões, reformas e a renovação tecnológica do hospital, aumentando consideravelmente a oferta de serviços de saúde.

Com a modernização da estrutura, o hospital ampliará em 60% sua capacidade de atendimento, oferecendo 577 leitos e passando de 30 mil para 42 mil atendimentos anuais. A quantidade de internações será expandida em 97%, com a expectativa de que o número de pacientes internados passe de 1.400 para 2.760 por mês.