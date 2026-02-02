Governo de MS convoca professores aprovados em concurso para inspeção médica e posse

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Administração (SAD), publicou nesta segunda-feira (2) a convocação de candidatos aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos para o cargo de Professor da Rede Estadual de Ensino.
O ato visa o preenchimento de vagas remanescentes do certame e abrange disciplinas como Educação Física, História, Língua Inglesa, Sociologia e Biologia.
A convocação oficializa duas etapas decisivas para o ingresso no serviço público: a Inspeção Médica Admissional e a Cerimônia de Posse. Os candidatos listados foram distribuídos para assumir suas funções em diversas cidades do estado, incluindo Três Lagoas, Sidrolândia, Bonito, Ponta Porã, entre outras, além de uma vaga para Campo Grande.
Procedimento Obrigatório Online
Antes do comparecimento presencial, a Secretaria de Administração exige que todos os convocados realizem um procedimento digital. Entre as 08h do dia 13 de fevereiro e as 23h59 do dia 25 de fevereiro de 2026, os candidatos devem acessar o Portal do Servidor para preencher o pré-cadastro de dados pessoais e realizar o envio online da documentação exigida.
Para o acesso, será necessário utilizar o número da inscrição no concurso, o CPF e o e-mail cadastrado no ato da inscrição.
Cronograma de Apresentação
As apresentações presenciais estão agendadas para ocorrer entre os dias 23 e 25 de fevereiro de 2026. O candidato deve atentar-se rigorosamente aos horários estipulados para a inspeção médica e para a posse.
De acordo com o edital assinado pelo Secretário de Estado de Administração, Frederico Felini, o não comparecimento nas datas e horários marcados, ou a não comprovação dos requisitos legais, resultará na perda da vaga, tornando o ato de nomeação sem efeito.
Abaixo, confira a lista dos professores convocados neste edital, com suas respectivas locações e datas de apresentação:
|Nome do Candidato
|Componente Curricular
|Município de Vaga
|Data da Posse
|Vinicius Diniz Azevedo
|Educação Física
|Aparecida do Taboado
|23/02/2026
|Mariomar Rezende Diniz Junior
|Educação Física
|Coronel Sapucaia
|23/02/2026
|Neilson de Figueiredo Araújo
|Educação Física
|Sidrolândia
|23/02/2026
|Rodrigo Carlos Costa Bertello
|Educação Física
|Três Lagoas
|23/02/2026
|Lennon Vinícius de Queiroz Martins
|História
|Água Clara
|23/02/2026
|Robert Luis Ferreira Ribeiro
|História
|Aparecida do Taboado
|23/02/2026
|Fernanda Dalmazo Garcia
|História
|Bonito
|24/02/2026
|Fabia Montanaro Candido
|História
|Costa Rica
|24/02/2026
|Ivania Baesso Guizilini
|História
|Itaquiraí
|24/02/2026
|Gabrielly Bononi Miranda
|História
|Três Lagoas
|24/02/2026
|Mario Paulo Aranda
|História
|Sidrolândia
|25/02/2026
|Isabela Barizon Bacarin
|Língua Inglesa
|Campo Grande
|25/02/2026
|Antonio Anicete de Lima Júnior
|Língua Inglesa
|Maracaju
|25/02/2026
|Eliane Assis Gonçalves Silva
|Língua Inglesa
|Três Lagoas
|25/02/2026
|Rodrigo Novais de Menezes
|Sociologia
|Bela Vista
|25/02/2026
|Eduardo Armando Medina Dyna
|Sociologia
|Três Lagoas
|25/02/2026