Governo de MS convoca professores aprovados em concurso para inspeção médica e posse

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Administração (SAD), publicou nesta segunda-feira (2) a convocação de candidatos aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos para o cargo de Professor da Rede Estadual de Ensino.

O ato visa o preenchimento de vagas remanescentes do certame e abrange disciplinas como Educação Física, História, Língua Inglesa, Sociologia e Biologia.

A convocação oficializa duas etapas decisivas para o ingresso no serviço público: a Inspeção Médica Admissional e a Cerimônia de Posse. Os candidatos listados foram distribuídos para assumir suas funções em diversas cidades do estado, incluindo Três Lagoas, Sidrolândia, Bonito, Ponta Porã, entre outras, além de uma vaga para Campo Grande.

Procedimento Obrigatório Online

Antes do comparecimento presencial, a Secretaria de Administração exige que todos os convocados realizem um procedimento digital. Entre as 08h do dia 13 de fevereiro e as 23h59 do dia 25 de fevereiro de 2026, os candidatos devem acessar o Portal do Servidor para preencher o pré-cadastro de dados pessoais e realizar o envio online da documentação exigida.