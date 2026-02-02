Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

EDUCAÇÃO

Governo de MS convoca professores aprovados em concurso para inspeção médica e posse

Chamamento abrange educadores de diversas disciplinas para atuar em municípios do interior e na Capital

Arthur Ayres

Candidatos devem realizar pré-cadastro online antes da apresentação presencial - Foto: Divulgação/SED-MS
Candidatos devem realizar pré-cadastro online antes da apresentação presencial - Foto: Divulgação/SED-MS

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Administração (SAD), publicou nesta segunda-feira (2) a convocação de candidatos aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos para o cargo de Professor da Rede Estadual de Ensino.

O ato visa o preenchimento de vagas remanescentes do certame e abrange disciplinas como Educação Física, História, Língua Inglesa, Sociologia e Biologia.

A convocação oficializa duas etapas decisivas para o ingresso no serviço público: a Inspeção Médica Admissional e a Cerimônia de Posse. Os candidatos listados foram distribuídos para assumir suas funções em diversas cidades do estado, incluindo Três Lagoas, Sidrolândia, Bonito, Ponta Porã, entre outras, além de uma vaga para Campo Grande.

Procedimento Obrigatório Online

Antes do comparecimento presencial, a Secretaria de Administração exige que todos os convocados realizem um procedimento digital. Entre as 08h do dia 13 de fevereiro e as 23h59 do dia 25 de fevereiro de 2026, os candidatos devem acessar o Portal do Servidor para preencher o pré-cadastro de dados pessoais e realizar o envio online da documentação exigida.

Para o acesso, será necessário utilizar o número da inscrição no concurso, o CPF e o e-mail cadastrado no ato da inscrição.

Cronograma de Apresentação

As apresentações presenciais estão agendadas para ocorrer entre os dias 23 e 25 de fevereiro de 2026. O candidato deve atentar-se rigorosamente aos horários estipulados para a inspeção médica e para a posse.

De acordo com o edital assinado pelo Secretário de Estado de Administração, Frederico Felini, o não comparecimento nas datas e horários marcados, ou a não comprovação dos requisitos legais, resultará na perda da vaga, tornando o ato de nomeação sem efeito.

Abaixo, confira a lista dos professores convocados neste edital, com suas respectivas locações e datas de apresentação:

Nome do Candidato Componente Curricular Município de Vaga Data da Posse
Vinicius Diniz Azevedo Educação Física Aparecida do Taboado 23/02/2026
Mariomar Rezende Diniz Junior Educação Física Coronel Sapucaia 23/02/2026
Neilson de Figueiredo Araújo Educação Física Sidrolândia 23/02/2026
Rodrigo Carlos Costa Bertello Educação Física Três Lagoas 23/02/2026
Lennon Vinícius de Queiroz Martins História Água Clara 23/02/2026
Robert Luis Ferreira Ribeiro História Aparecida do Taboado 23/02/2026
Fernanda Dalmazo Garcia História Bonito 24/02/2026
Fabia Montanaro Candido História Costa Rica 24/02/2026
Ivania Baesso Guizilini História Itaquiraí 24/02/2026
Gabrielly Bononi Miranda História Três Lagoas 24/02/2026
Mario Paulo Aranda História Sidrolândia 25/02/2026
Isabela Barizon Bacarin Língua Inglesa Campo Grande 25/02/2026
Antonio Anicete de Lima Júnior Língua Inglesa Maracaju 25/02/2026
Eliane Assis Gonçalves Silva Língua Inglesa Três Lagoas 25/02/2026
Rodrigo Novais de Menezes Sociologia Bela Vista 25/02/2026
Eduardo Armando Medina Dyna Sociologia Três Lagoas 25/02/2026
