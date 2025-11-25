Governo de MS define feriados e pontos facultativos de 2026

O Governo de Mato Grosso do Sul divulgou a lista de feriados e pontos facultativos que irão orientar a rotina dos servidores estaduais em 2026. A organização abrange órgãos e entidades da Administração Direta, autarquias e fundações, sem afetar atendimentos essenciais, que deverão manter escalas ou plantões.

Entre as datas que já constam no calendário:

Feriados

1º de janeiro – Ano Novo

3 de abril – Paixão de Cristo

Pontos facultativos

2 de janeiro

16 e 17 de fevereiro – Carnaval

20 de abril

4 e 5 de junho – Corpus Christi

O governo reforça que feriados municipais devem ser observados de acordo com cada local de atuação dos órgãos estaduais, enquanto pontos facultativos definidos por União e municípios não alteram o funcionamento do Estado.