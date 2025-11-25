Veículos de Comunicação
CALENDÁRIO

Governo de MS define feriados e pontos facultativos de 2026

Calendário define funcionamento dos órgãos e preserva escalas essenciais

Ana Lorena Franco

Ano terá 11 feriados e 9 pontos facultativos no serviço público estadual - Foto: Banco de Imagens/ND
Ano terá 11 feriados e 9 pontos facultativos no serviço público estadual - Foto: Banco de Imagens/ND

O Governo de Mato Grosso do Sul divulgou a lista de feriados e pontos facultativos que irão orientar a rotina dos servidores estaduais em 2026. A organização abrange órgãos e entidades da Administração Direta, autarquias e fundações, sem afetar atendimentos essenciais, que deverão manter escalas ou plantões.

Entre as datas que já constam no calendário:

Feriados

  • 1º de janeiro – Ano Novo
  • 3 de abril – Paixão de Cristo
  • 21 de abril – Tiradentes
  • 1º de maio – Dia do Trabalhador
  • 7 de setembro – Independência do Brasil
  • 11 de outubro – Criação do Estado
  • 12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida
  • 2 de novembro – Finados
  • 15 de novembro – Proclamação da República
  • 20 de novembro – Dia da Consciência Negra
  • 25 de dezembro – Natal

Pontos facultativos

  • 2 de janeiro
  • 16 e 17 de fevereiro – Carnaval
  • 18 de fevereiro – Quarta-feira de Cinzas (até 13h)
  • 2 de abril
  • 20 de abril
  • 4 e 5 de junho – Corpus Christi
  • 28 de outubro – Dia do Servidor Público
  • 24 de dezembro – Véspera de Natal
  • 31 de dezembro – Véspera de Ano Novo

O governo reforça que feriados municipais devem ser observados de acordo com cada local de atuação dos órgãos estaduais, enquanto pontos facultativos definidos por União e municípios não alteram o funcionamento do Estado.

