Governo de MS define feriados e pontos facultativos de 2026

O Governo de Mato Grosso do Sul divulgou a lista de feriados e pontos facultativos que irão orientar a rotina dos servidores estaduais em 2026. A organização abrange órgãos e entidades da Administração Direta, autarquias e fundações, sem afetar atendimentos essenciais, que deverão manter escalas ou plantões.
Entre as datas que já constam no calendário:
Feriados
- 1º de janeiro – Ano Novo
- 3 de abril – Paixão de Cristo
- 21 de abril – Tiradentes
- 1º de maio – Dia do Trabalhador
- 7 de setembro – Independência do Brasil
- 11 de outubro – Criação do Estado
- 12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida
- 2 de novembro – Finados
- 15 de novembro – Proclamação da República
- 20 de novembro – Dia da Consciência Negra
- 25 de dezembro – Natal
Pontos facultativos
- 2 de janeiro
- 16 e 17 de fevereiro – Carnaval
- 18 de fevereiro – Quarta-feira de Cinzas (até 13h)
- 2 de abril
- 20 de abril
- 4 e 5 de junho – Corpus Christi
- 28 de outubro – Dia do Servidor Público
- 24 de dezembro – Véspera de Natal
- 31 de dezembro – Véspera de Ano Novo
O governo reforça que feriados municipais devem ser observados de acordo com cada local de atuação dos órgãos estaduais, enquanto pontos facultativos definidos por União e municípios não alteram o funcionamento do Estado.