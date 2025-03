Governo de MS e Ministério Público discutem melhorias na rede de proteção à mulher

O aprimoramento da rede de proteção à mulher foi tema de uma reunião entre o governador Eduardo Riedel (PSDB), o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha (PSD), e representantes do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) na noite desta quarta-feira (12).

O encontro teve como objetivo discutir ações para otimizar o atendimento na Casa da Mulher Brasileira e aprimorar a integração entre os órgãos do sistema de justiça.

Entre as medidas em debate, está a unificação dos sistemas utilizados pelo Tribunal de Justiça, MPMS, Secretaria de Segurança Pública e Polícia Civil, incluindo o Banco Nacional de Mandados de Prisão e o Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU).

A intenção é permitir que todas as instituições tenham acesso imediato às informações sobre boletins de ocorrência e processos em andamento. Além disso, o formulário de avaliação de risco será atualizado para um formato eletrônico.

“A ideia é integrar as plataformas para que o fluxo de informações entre os órgãos seja mais ágil, garantindo uma resposta mais eficiente às vítimas”, afirmou o procurador-geral de Justiça, Romão Avila Milhan Junior.

O vice-governador Barbosinha destacou a importância da experiência do MPMS para fortalecer a rede de proteção e ampliar as iniciativas já existentes. “Tudo o que for necessário para aprimorar a segurança e garantir um atendimento mais eficiente será feito. O compromisso do governador é criar um modelo que possa ser referência para todo o Estado”, disse.

Durante a reunião, também foi anunciada a criação de uma força-tarefa para revisar processos antigos e propor novos fluxos de atendimento. Uma das iniciativas previstas é o Projeto Lilás, que pretende agilizar o envio de alertas sobre ocorrências registradas e processos distribuídos, permitindo que os órgãos responsáveis tenham conhecimento imediato de novos casos.

*Com informações do Governo de MS