Governo de MS investe R$14,8 milhões para diminuir filas de cirurgias

O Governo de Mato Grosso do Sul, em parceria com os municípios, definiu um conjunto de procedimentos cirúrgicos especializados que serão realizados com investimento de R$14,8 milhões em recursos da União por meio do Programa Mais Acesso a Especialistas – Componente Cirúrgico.

O investimento será destinado a cirurgias nas áreas de cardiologia, neurologia e oncologia, com o objetivo de reduzir as demandas reprimidas nessas especialidades em todo o estado. A previsão é de que os procedimentos sejam realizados até 2026, com apoio de hospitais credenciados em Campo Grande, Dourados, Corumbá, Três Lagoas e outras macrorregiões.

A medida, aprovada ad referendum pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB), foi oficializada pela Resolução nº 745, publicada na última terça-feira (24) no Diário Oficial Eletrônico do Estado.

Entre os procedimentos previstos estão histerectomias oncológicas, implantes de marcapasso, angioplastias, mastectomias e ressecções tumorais, todos voltados para pacientes que aguardam atendimento há meses ou até anos.

A Resolução publicada também traz os critérios técnicos e operacionais para registro, auditoria e repasse dos valores, que serão feitos com base na produção comprovada pelas unidades executoras.

Com a iniciativa, o Estado pretende desafogar as filas de espera e garantir cuidado integral e mais ágil aos pacientes, conforme determina a Política Nacional de Atenção Especializada à Saúde.