Governo de MS lança concurso com 400 vagas para Polícia Civil

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul publicou nesta quarta-feira (16), no Diário Oficial do Estado, o edital do novo concurso público da Polícia Civil, com 400 vagas para o cargo de Agente de Polícia Judiciária. As oportunidades são distribuídas entre as funções de Investigador (300 vagas) e Escrivão (100 vagas), com atuação prevista tanto na Capital quanto no interior do estado.

As inscrições estarão abertas entre 16 de julho e 7 de agosto, exclusivamente pelo site do Instituto Avalia (www.avalia.org.br), responsável pela organização do certame. A taxa de inscrição é de R$ 210,48, com possibilidade de isenção conforme critérios estabelecidos no edital.

O concurso será dividido em duas etapas principais, compostas por várias fases: prova escrita objetiva, prova de títulos, avaliação psicológica, avaliação médico-odontológica, teste de aptidão física (TAF), investigação social e curso de formação policial. A aplicação da prova objetiva está prevista para 14 de setembro, em Campo Grande.

A remuneração inicial é de R$ 6.569,53, para jornada de 40 horas semanais, com possibilidade de trabalho em regime de plantão, inclusive aos finais de semana e feriados. As vagas estão distribuídas entre ampla concorrência e cotas para candidatos negros, indígenas e pessoas com deficiência (PcD), conforme a legislação vigente.

Além das vagas para a Polícia Civil, também estão previstas 70 vagas destinadas ao sistema socioeducativo, sendo 50 para socioeducadores, 10 para assistentes sociais e 10 para psicólogos, que atuarão nas unidades de internação do estado.

Para concorrer, os candidatos devem atender a uma série de requisitos, entre eles: nacionalidade brasileira, idade entre 21 e 45 anos, ensino superior completo em qualquer área reconhecida pelo MEC, quitação com as obrigações eleitorais e militares, e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de, no mínimo, categoria B.

Todas as informações oficiais e atualizações sobre o concurso estão disponíveis no site da organizadora (www.avalia.org.br) e também no portal da Imprensa Oficial do Estado (www.imprensaoficial.ms.gov.br). Confira o edital aqui.