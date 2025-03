Governo de MS lança pacote de obras que somam R$ 180 milhões em infraestrutura viária e urbana

Com previsão de investir cerca de R$ 180,8 milhões em obras públicas, o Governo de Mato Grosso do Sul lançou quatro licitações voltadas à infraestrutura rodoviária e urbana em cinco municípios do estado: Amambai, Três Lagoas, Inocência, Selvíria e Jardim.

Os editais, voltados a projetos de pavimentação, restauração e drenagem, serão abertos entre os dias 16 e 22 de abril.

A maior obra prevista é a implantação do primeiro lote da rodovia MS-289, em Amambai. O trecho de 32,3 km, entre as rodovias MS-180 e MS-156(A), receberá aporte estimado em R$ 106,1 milhões, incluindo obras de contenção de erosão e infraestrutura de pontes. A licitação está marcada para 22 de abril.

Outro projeto de destaque é a pavimentação da MS-444, em Selvíria, que ligará a MS-112 à BR-158. O trecho de 17 km deve receber R$ 39,9 milhões em recursos. A concorrência também será aberta em 22 de abril.

Já na região leste do estado, entre Três Lagoas e Inocência, está prevista a restauração da rodovia MS-377, no trecho de 48,2 km entre a MS-320 e a MS-112/MS-316. O custo estimado é de R$ 24,2 milhões, e a licitação está marcada para 16 de abril.

Além das rodovias, o pacote inclui obra urbana no município de Jardim, onde serão realizadas intervenções em ruas do bairro Parque Industrial. A iniciativa envolve pavimentação, restauração e drenagem de águas pluviais, com orçamento de R$ 10,5 milhões. O processo de licitação também ocorre no dia 16 de abril.

Os editais estão disponíveis nos sites da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e do Governo Federal, por meio do Portal de Compras Públicas.

A escolha das empresas responsáveis depende da conclusão das etapas de licitação, e a previsão de início das obras deve ser anunciada após a formalização dos contratos.

*Com informações da Seilog