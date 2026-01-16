Governo de MS oficializa repasse de R$ 27 mi para a Santa Casa de Campo Grande

A liberação de R$ 27.127.145,29 para a Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande foi oficializada pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde. As ordens de pagamento, emitidas no início de janeiro, foram divulgadas na edição desta sexta-feira (16) do Diário Oficial do Estado, consolidando três repasses distintos voltados ao apoio financeiro da unidade hospitalar.

Os valores seguem a modalidade fundo a fundo, mecanismo em que o recurso sai do Fundo Especial de Saúde do Estado e é direcionado ao Fundo Municipal de Saúde de Campo Grande. Na prática, o município passa a operar como responsável pelo repasse do montante ao hospital, conforme indicado nos registros publicados.

Detalhamento dos repasses

Nota de Empenho (NE) Data Descrição / Objeto Valor (R$) 000001 06/01/2026 Repasse financeiro fundo a fundo (Acordo MPMS) 3.516.000,00 000002 06/01/2026 Emendas Parlamentares (Acordo MPMS) 5.000.000,00 000003 07/01/2026 Despesas com Termo de Contratualização 18.611.145,29 TOTAL GERAL 27.127.145,29

Em seguida, o detalhamento aponta que o total foi composto por três notas de empenho, vinculadas a compromissos citados como relacionados a acordos e encaminhamentos que envolvem o Ministério Público. A principal parcela corresponde à contratualização, no valor exato de R$ 18.611.145,29. Esse repasse foi associado ao atendimento de acordo mencionado com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de sustentar a continuidade dos serviços prestados à população.