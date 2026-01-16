Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

MAIS

Governo de MS oficializa repasse de R$ 27 mi para a Santa Casa de Campo Grande

Foram publicados três repasses que somam R$ 27,1 milhões para a Santa Casa, do acordo firmado no fim de dezembro de 2025

Adriano Hany

Documento de repasse de recursos para a Santa Casa de Campo Grande pelo Fundo Especial de Saúde
Publicações no Diário Oficial detalham repasses destinados à Santa Casa de Campo Grande.

A liberação de R$ 27.127.145,29 para a Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande foi oficializada pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde. As ordens de pagamento, emitidas no início de janeiro, foram divulgadas na edição desta sexta-feira (16) do Diário Oficial do Estado, consolidando três repasses distintos voltados ao apoio financeiro da unidade hospitalar.

Os valores seguem a modalidade fundo a fundo, mecanismo em que o recurso sai do Fundo Especial de Saúde do Estado e é direcionado ao Fundo Municipal de Saúde de Campo Grande. Na prática, o município passa a operar como responsável pelo repasse do montante ao hospital, conforme indicado nos registros publicados.

Detalhamento dos repasses

Nota de Empenho (NE) Data Descrição / Objeto Valor (R$)
000001 06/01/2026 Repasse financeiro fundo a fundo (Acordo MPMS) 3.516.000,00
000002 06/01/2026 Emendas Parlamentares (Acordo MPMS) 5.000.000,00
000003 07/01/2026 Despesas com Termo de Contratualização 18.611.145,29
TOTAL GERAL 27.127.145,29

Em seguida, o detalhamento aponta que o total foi composto por três notas de empenho, vinculadas a compromissos citados como relacionados a acordos e encaminhamentos que envolvem o Ministério Público. A principal parcela corresponde à contratualização, no valor exato de R$ 18.611.145,29. Esse repasse foi associado ao atendimento de acordo mencionado com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de sustentar a continuidade dos serviços prestados à população.

Além disso, um segundo aporte, de R$ 5.000.000,00, foi destinado ao cumprimento de emendas parlamentares, igualmente referidas como inseridas em termos de acordo. Já o terceiro repasse, de R$ 3.516.000,00, aparece como complemento do pacote de auxílio financeiro, fechando a soma publicada no conjunto das ordens.

Sobre os recursos

Por outro lado, a origem do dinheiro foi classificada como “Saúde, recursos vinculados de impostos”, conforme dados mencionados do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS). Com isso, foi indicado que se trata de verba proveniente da arrecadação tributária estadual, dentro das destinações obrigatórias para o financiamento do Sistema Único de Saúde.

As autorizações foram assinadas pelo ordenador de despesas Antonio Cesar Naglis entre os dias 6 e 7 de janeiro de 2026. Por fim, a medida foi apresentada como forma de garantir fôlego ao fluxo de caixa da Santa Casa, reconhecida como o maior hospital do estado e referência em atendimentos de alta complexidade para Mato Grosso do Sul.

