Governo de MS faz repasses de R$2,5 MI a entidades de assistência social

A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES) oficializou, em publicações datadas de 19 e 21 de janeiro de 2026, um conjunto de repasses financeiros voltados ao custeio de serviços e à manutenção de atendimentos realizados por entidades filantrópicas e por fundos municipais de saúde. O pacote reúne valores que, somados apenas pelos itens descritos nas publicações, chegam a R$ 2.527.581,76, com recursos direcionados a despesas como pessoal, materiais de consumo e contratação de serviços.

Maior repasse vai para a APAE

No bloco destinado às organizações que atuam de forma complementar ao SUS, o principal destaque é o convênio firmado com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), no valor total de R$ 1.402.578,84. O extrato aponta que o objetivo do repasse é o custeio da instituição, incluindo cobertura de despesas com pessoal e aquisição de materiais de consumo.

Beneficiário Finalidade/Objeto Valor (R$) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) Custeio (pagamento de pessoal e aquisição de materiais) 1.402.578,84 Assoc. de Auxílio e Recup. dos Hansenianos Custeio (pagamento de terceiros pessoa jurídica) 324.000,00 FUNCRAF Custeio (pessoal, material de consumo e terceiros) 222.222,16 Associação Juliano Varela Custeio (pagamento de pessoal) 124.784,56 Fundo Municipal de Vicentina Atendimento a usuários com TEA (Autismo) 100.000,00 Centro de Equoterapia da PM/MS Custeio (pagamento de pessoal) 94.470,00 Fundo Municipal de Saúde de Corguinho Custeio (contratação de terceiros pessoa jurídica) 40.000,00 Fundo Munic. de Saúde Nova Alvorada do Sul Custeio (contratação de terceiros pessoa jurídica) 30.000,00 Associação Pestalozzi de Bonito Atendimento a crianças com necessidades especiais 28.011,00 Assoc. Beneficente dos Renais Crônicos Custeio (pagamento de pessoal) 15.420,01

Também foram formalizados repasses para outras entidades que executam atendimentos especializados e atividades de reabilitação. Foram incluídos recursos para a Associação de Auxílio e Recuperação dos Hansenianos (R$ 324.000,00), para a FUNCRAF (R$ 222.222,16), para a Associação Juliano Varela (R$ 124.784,56) e para o Centro de Equoterapia da PM/MS (R$ 94.470,00), com finalidades ligadas ao custeio e manutenção dos serviços descritos nos extratos.

Associação Pestalozzi

Além disso, a SES registrou repasses menores para a Associação Pestalozzi de Bonito (R$ 28.011,00), para a Associação Pestalozzi de Campo Grande (R$ 26.095,19) e para a Associação Beneficente dos Renais Crônicos (R$ 15.420,01). No conjunto, as publicações reforçam a estratégia de sustentar atividades contínuas de entidades que prestam assistência especializada e atendem públicos específicos, como pessoas com deficiência e pacientes em acompanhamento.

Transferências diretas para municípios do interior

Outra frente de liberação envolve transferências do tipo “fundo a fundo”, usadas para envio direto de recursos do Estado às contas das secretarias municipais de saúde. Nesse lote, os municípios contemplados e os valores descritos são: Ribas do Rio Pardo (R$ 50.000,00), Corguinho (R$ 40.000,00), Nova Alvorada do Sul (R$ 30.000,00), Dois Irmãos do Buriti (R$ 30.000,00), Terenos (R$ 30.000,00) e Rochedo (R$ 10.000,00).

As transferências foram autorizadas com foco em custeio operacional, permitindo que as administrações municipais mantenham despesas ligadas à contratação de serviços e a outras necessidades para garantir atendimento à população, conforme descrito nas publicações.

Ao apresentar a base do procedimento, o texto indica fundamentação em normas que regulam convênios e disciplinam transferências diretas, além de mencionar que os recursos são provenientes de fontes vinculadas a impostos estaduais destinados à saúde. As ordens de repasse aparecem assinadas por Antonio Cesar Naglis, conforme informado.