Governo descarta retorno do horário de verão em 2025, afirma ministro

O horário de verão não será retomado neste ano no Brasil. A confirmação foi feita nesta terça-feira (14) pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, durante entrevista ao programa Bom Dia, Ministro.

Segundo ele, o governo está “completamente seguro” de que o país tem condições plenas de abastecimento energético.

De acordo com Silveira, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico avalia mensalmente a situação energética nacional e concluiu que não há necessidade de ajustes no horário por conta da estabilidade do sistema.

“Graças ao planejamento e ao índice pluvial dos últimos anos, estamos em condição de segurança energética completa e absoluta para este ano”, afirmou.

O ministro ressaltou que o Brasil continua dependente de suas hidrelétricas, mas que o governo está diversificando a matriz energética. “Elas nos dão segurança e dependem das nossas térmicas. Por isso, estamos implementando e, na próxima semana, vamos lançar o leilão das térmicas”, disse.

Silveira também anunciou que o país deve realizar ainda em 2025 um leilão de baterias para armazenamento de energia renovável, tecnologia que permitirá o aproveitamento da energia solar e eólica por mais tempo.

“Vamos literalmente armazenar vento. A energia solar será armazenada em baterias, o que vai estabilizar nosso sistema”, explicou.

O ministro destacou ainda que o avanço das energias intermitentes, como solar e eólica, tem sido um desafio global. “Portugal e Espanha sofreram recentes apagões por causa dessas intermitências. Mas o nosso sistema é robusto, há um planejamento muito bem feito e estamos completamente seguros de que não precisamos do horário de verão neste ano”, completou.

Silveira reforçou que o governo manteria o mecanismo apenas em caso de necessidade. “O que não pode é faltar energia para o povo brasileiro. Teríamos coragem completa e absoluta de implementá-lo, se fosse necessário”, concluiu.

*Com informações da Agência Brasil