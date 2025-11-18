Governo do Estado confirma investimentos para ampliar infraestrutura e mobilidade em Bandeirantes

MS Ativo Municipalismo realizará novas obras de drenagem e pavimentação, em Bandeirantes. Durante reunião, nesta terça-feira (18), O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e o Prefeito, Caio Abrantes definiram os projetos para o Município.

Com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana e ampliar a infraestrutura local, Bandeirantes será contemplado com novas obras por meio do programa MS Ativo Municipalismo, do Governo de Mato Grosso do Sul.

A reunião contou com a presença de vereadores e representantes das bancadas estadual e federal. Segundo Riedel, os investimentos reforçam o desenvolvimento do município e dão continuidade às melhorias iniciadas nas etapas anteriores do programa.