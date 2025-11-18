Veículos de Comunicação
MUNICIPALISMO

Governo do Estado confirma investimentos para ampliar infraestrutura e mobilidade em Bandeirantes

MS Ativo Municipalismo realizará novas obras de drenagem e pavimentação

Arthur Ayres

Bandeirantes será contemplada com novas obras por meio do programa MS Ativo - Foto: Divulgação/ Governo de MS
Bandeirantes será contemplada com novas obras por meio do programa MS Ativo - Foto: Divulgação/ Governo de MS

MS Ativo Municipalismo realizará novas obras de drenagem e pavimentação, em Bandeirantes. Durante reunião, nesta terça-feira (18), O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e o Prefeito, Caio Abrantes definiram os projetos para o Município.

Com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana e ampliar a infraestrutura local, Bandeirantes será contemplado com novas obras por meio do programa MS Ativo Municipalismo, do Governo de Mato Grosso do Sul.

A reunião contou com a presença de vereadores e representantes das bancadas estadual e federal. Segundo Riedel, os investimentos reforçam o desenvolvimento do município e dão continuidade às melhorias iniciadas nas etapas anteriores do programa.


“A gente tem que olhar o Estado como um todo, e observar em Bandeirantes o que aconteceu em termos de crescimento com os investimentos do MS Ativo 1 e agora do MS Ativo 2, que ajudam a transformar a cidade”, afirmou o governador.

O prefeito Caio Abrantes ressaltou que os avanços só são possíveis graças ao apoio do Governo do Estado e disse que as obras representam um passo essencial para a qualidade de vida da população e para o desenvolvimento urbano de Bandeirantes.

“Hoje Bandeirantes deve ter 40% das ruas asfaltadas e com o investimento do MS Ativo 1 e 2 vamos chegar a 90%. Além disso, conseguimos a cedência de um colégio que é do Estado para o município, que a gente já usa. Também conseguimos a cedência do prédio do hospital antigo, hoje inativo, para a gente fazer um asilo”, afirmou Abrantes.

*Com informações do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

