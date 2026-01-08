Governo do Estado reabre concorrência para ampliar o esgoto em Três Lagoas

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (AGESUL) publicou aviso de reabertura de sessão referente a uma concorrência eletrônica. Esta é voltada à ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Três Lagoas. O comunicado foi inserido no Diário Oficial Eletrônico do Estado desta quinta-feira (8).

Nesta retomada, a sessão foi reaberta com foco na fase de habilitação/inabilitação. Nesta etapa, são checadas as condições de participação das concorrentes, incluindo documentação e requisitos definidos no edital. Ainda conforme o aviso, será feita a divulgação das empresas consideradas habilitadas ou inabilitadas no processo.

De acordo com o documento, o certame está registrado como Edital 117/2025 – DLO/AGESUL. Ele tramita no Processo Administrativo nº 79.014.344-2024, na modalidade concorrência eletrônica. Na prática, isso significa que a disputa e suas etapas ocorrem por meio de plataforma digital. Isso permite acompanhamento remoto e registro formal dos atos do procedimento.