Governo do Estado reabre concorrência para ampliar o esgoto em Três Lagoas

AGESUL retoma concorrência para ampliar o esgoto em Três Lagoas, com etapa de habilitação em 12/01. Veja os detalhes!

Adriano Hany

Intervenções de saneamento para ampliar a rede de esgoto em Três Lagoas
Concorrência eletrônica da AGESUL retoma sessão e divulga empresas habilitadas e inabilitadas para obra de esgoto

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (AGESUL) publicou aviso de reabertura de sessão referente a uma concorrência eletrônica. Esta é voltada à ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Três Lagoas. O comunicado foi inserido no Diário Oficial Eletrônico do Estado desta quinta-feira (8).

Nesta retomada, a sessão foi reaberta com foco na fase de habilitação/inabilitação. Nesta etapa, são checadas as condições de participação das concorrentes, incluindo documentação e requisitos definidos no edital. Ainda conforme o aviso, será feita a divulgação das empresas consideradas habilitadas ou inabilitadas no processo. 

De acordo com o documento, o certame está registrado como Edital 117/2025 – DLO/AGESUL. Ele tramita no Processo Administrativo nº 79.014.344-2024, na modalidade concorrência eletrônica. Na prática, isso significa que a disputa e suas etapas ocorrem por meio de plataforma digital. Isso permite acompanhamento remoto e registro formal dos atos do procedimento. ms hoje – Copia

Detalhes da Contratação

O objeto da contratação é descrito como obra de infraestrutura urbana para ampliar o sistema de esgotamento sanitário no município. Isso ocorre especificamente no Lote 6, que prevê coletores e elevatória. Estas estruturas são normalmente associadas à coleta do esgoto e ao bombeamento/impulsionamento do fluxo em trechos necessários. O aviso também vincula a obra ao CR 424.381-77/2014, associado ao PAC2 (4ª seleção), conforme identificado no texto oficial.

Agendamento da Nova Sessão

Segundo a publicação, as empresas que já participam da licitação foram convocadas para o prosseguimento. A nova sessão foi agendada para 12 de janeiro de 2026, às 8h, com continuidade no ambiente eletrônico indicado pela própria AGESUL.

