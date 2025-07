Governo Federal amplia repasses para segurança pública de MS com R$ 35 milhões em novos investimentos

Mato Grosso do Sul vai receber um reforço de R$ 35 milhões para investimentos na segurança pública. O anúncio foi feito durante visita técnica do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que esteve no estado entre 14 e 15 de julho para acompanhar a aplicação dos recursos já transferidos pelo Governo Federal.

A vistoria seguiu com visitas técnicas a estruturas operacionais como o Bope (Batalhão de Operações Especiais), Batalhão de Choque, PMA (Polícia Militar Ambiental), 6º Grupamento do Corpo de Bombeiros e à sede da perícia oficial do Estado. O objetivo foi verificar, in loco, a aplicação dos recursos transferidos pelo Governo Federal.

A visita técnica foi encerrada com oficinas sobre temas como execução de convênios, processos licitatórios, gestão patrimonial e logística. As capacitações foram voltadas a servidores das forças de segurança pública de Mato Grosso do Sul e fazem parte de uma agenda de acompanhamento determinada pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

O objetivo das auditorias é garantir a transparência, eficiência e responsabilidade na execução dos recursos federais destinados à segurança pública.

Destinação de Recursos

Do total anunciado, R$ 25 milhões virão do Fundo Amazônia e serão destinados à compra de equipamentos para o Corpo de Bombeiros. É a primeira vez que Mato Grosso do Sul é contemplado com esse tipo de recurso, que será utilizado para ampliar a capacidade de resposta da corporação em diversas regiões.

Os R$ 10 milhões restantes são referentes à primeira parcela das transferências fundo a fundo previstas para 2025. O valor corresponde a 25% dos R$ 40,8 milhões reservados para este ano.

Entre 2019 e 2025, Mato Grosso do Sul recebeu R$ 186,1 milhões em recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Nos primeiros anos, a execução financeira apresentou índices elevados, com 100,38% em 2019 e 103,79% em 2020. Em 2021, a taxa foi de 79,04%.

Nos dois anos seguintes, o percentual ficou em 25,41% (2022) e 15,37% (2023), enquanto em 2024 os recursos repassados (R$ 41,1 milhões) seguem em fase de execução.

Os recursos são aplicados em viaturas, equipamentos, estrutura física e qualificação das forças de segurança estaduais.

A agenda da comitiva também incluiu visitas a batalhões da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Perícia Oficial e apresentações sobre a execução dos recursos. Técnicos do ministério participaram ainda de oficinas sobre gestão de convênios, licitações e logística, com foco em transparência e eficiência na aplicação do dinheiro público.

*Com informações da Agência de Notícias de Mato Grosso do Sul