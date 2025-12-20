Veículos de Comunicação
Governo federal anuncia novos investimentos em hospitais de MS

Recursos incluem equipamentos de alta complexidade e reforço em Dourados, Campo Grande e Três Lagoas

por Karina Anunciato, Jhonatan Xavier, Kátia Kuratone e Ginez César

Secretário-executivo do Ministério da Saúde, Mozart Júlio Tabosa Sales(Foto: Jhonatan Xavier/ Massa Dds)
O Ministério da Saúde anunciou um novo pacote de investimentos federais para Mato Grosso do Sul que deve reforçar a estrutura hospitalar em diferentes regiões do Estado, com foco em câncer, cirurgias especializadas e atendimento a pessoas com deficiência. A informação foi confirmada pelo secretário-executivo da pasta, Mozart Júlio Tabosa Sales, durante agenda em Dourados.

Segundo ele, os recursos fazem parte dos programas Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas/ PCD) e Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon), que permitem a captação de valores por meio de renúncia fiscal.

“Estão sendo publicados agora R$ 673 milhões para a área do câncer e da pessoa com deficiência. Mato Grosso do Sul já tem seis projetos aprovados”, afirmou.

Entre os projetos contemplados estão instituições de Campo Grande, Corumbá, Aparecida do Taboado e Dourados. Apenas para ações voltadas a pessoas com deficiência, os valores somam quase R$ 6 milhões. Já na área oncológica, o Estado foi incluído em projetos que ultrapassam R$ 14 milhões, com destaque para a aquisição de equipamentos de diagnóstico por imagem e apoio a hospitais filantrópicos.

Sales destacou que o pacote inclui ainda a entrega de kits cirúrgicos de alta tecnologia, voltados principalmente a procedimentos gerais, ortopédicos e oftalmológicos. “Estamos falando de equipamentos que ampliam a capacidade do centro cirúrgico e reduzem filas, como aparelhos de anestesia, sistemas de imagem e kits completos para cirurgias oftalmológicas”, disse.

Dourados e Campo Grande estão entre os municípios beneficiados. O Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e o Hospital Regional de Dourados devem receber kits para ampliar a realização de cirurgias, enquanto Campo Grande será contemplada com equipamentos voltados à oftalmologia de alta complexidade. Três Lagoas também está no radar dos próximos repasses federais.

Investimentos e Estratégias do Ministério da Saúde

De acordo com o secretário-executivo, os investimentos dialogam com a nova estratégia do ministério para reduzir o tempo de espera no SUS. “O programa Agora Tem Especialistas foi criado exatamente para atacar gargalos históricos. Não adianta ter estrutura se ela não funcionar plenamente”, afirmou.

Sales comparou o custo de operação de hospitais de alta complexidade ao próprio valor das obras. “Um hospital desse porte custa por ano praticamente o mesmo que custou para ser construído e equipado. Se não tiver custeio adequado, ele anda com freio de mão puxado”, disse.

A expectativa do Ministério da Saúde é que o modelo adotado em Mato Grosso do Sul, com financiamento compartilhado, monitoramento de produtividade e ampliação da capacidade instalada, seja replicado em outras regiões do país. “Além de polo assistencial, essas unidades também passam a ser polos de formação e qualificação profissional”, afirmou o secretário.

