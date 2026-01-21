Governo de MS autoriza concurso público com vagas para a Funsau

O Governo de Mato Grosso do Sul autorizou a realização de concurso público com 194 vagas para a Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul (HRMS). A autorização consta em decreto publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (21).

As oportunidades são destinadas a cargos da carreira de Gestão de Serviços Hospitalares, com destaque para a função de técnico de serviços hospitalares, especialmente na área de técnico de enfermagem, reforçando o quadro de profissionais que atuam diretamente na assistência à população.

O concurso será realizado na modalidade de provas e títulos, conforme previsto no decreto.

Organização ficará a cargo de três pastas

De acordo com o texto oficial, a organização do certame será conduzida de forma conjunta pela Secretaria de Estado de Administração (SAD), pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) e pela própria Funsau.

Caberá às instituições definir as normas, os procedimentos, as etapas do concurso e os critérios de seleção, que serão detalhados em edital específico, a ser divulgado posteriormente.

Reforço na assistência hospitalar

Para a diretora-presidente da Funsau, Marielle Alves Corrêa Esgalha, a autorização representa um avanço significativo para o fortalecimento da assistência hospitalar no Estado.