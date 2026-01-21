Governo de MS autoriza concurso público com vagas para a Funsau

O Governo de Mato Grosso do Sul autorizou a realização de concurso público com 194 vagas para a Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul (HRMS). A autorização consta em decreto publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (21).
As oportunidades são destinadas a cargos da carreira de Gestão de Serviços Hospitalares, com destaque para a função de técnico de serviços hospitalares, especialmente na área de técnico de enfermagem, reforçando o quadro de profissionais que atuam diretamente na assistência à população.
O concurso será realizado na modalidade de provas e títulos, conforme previsto no decreto.
Organização ficará a cargo de três pastas
De acordo com o texto oficial, a organização do certame será conduzida de forma conjunta pela Secretaria de Estado de Administração (SAD), pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) e pela própria Funsau.
Caberá às instituições definir as normas, os procedimentos, as etapas do concurso e os critérios de seleção, que serão detalhados em edital específico, a ser divulgado posteriormente.
Reforço na assistência hospitalar
Para a diretora-presidente da Funsau, Marielle Alves Corrêa Esgalha, a autorização representa um avanço significativo para o fortalecimento da assistência hospitalar no Estado.
“A ampliação do quadro de técnicos de enfermagem é fundamental para qualificar ainda mais o atendimento prestado no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Essa autorização demonstra o compromisso do Governo do Estado com a valorização dos profissionais da saúde e com a melhoria contínua dos serviços oferecidos à população”, destaca.
O Hospital Regional é referência em atendimentos de média e alta complexidade e concentra grande parte da demanda do sistema público estadual de saúde.
Planejamento de médio e longo prazo
O secretário estadual de Saúde, Maurício Simões Corrêa, ressalta que o concurso público integra um planejamento mais amplo de fortalecimento da rede pública estadual.
“A autorização dessas vagas faz parte de uma estratégia de médio e longo prazo para garantir sustentabilidade ao sistema hospitalar, reduzir sobrecargas nas equipes e assegurar respostas mais eficientes às demandas assistenciais”, afirma.
Segundo o secretário, o dimensionamento adequado das equipes é essencial para manter a qualidade, a segurança e a continuidade do cuidado prestado à população.
“O Hospital Regional é referência em alta complexidade e precisa de quadros compatíveis com essa responsabilidade”, completa.
Edital será divulgado posteriormente
O decreto que autoriza o concurso público entrou em vigor na data de sua publicação. O edital, com informações detalhadas sobre prazos, carga horária, requisitos legais, número de vagas por cargo e etapas do processo seletivo, será divulgado em data posterior pelos órgãos responsáveis.