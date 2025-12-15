Governo de MS compra R$ 8,2 mi em kits escolares para rede pública estadual

O Governo de Mato Grosso do Sul oficializou a compra de kits escolares para alunos da rede pública estadual, em um investimento de R$ 8.267.000,00. A medida foi divulgada em publicação desta segunda-feira, 15 de dezembro de 2025, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SED), com foco no atendimento a estudantes da educação básica.

Foi publicado no Diário Oficial o extrato do contrato nº 063/2025/SED, firmado com a empresa Papelaria Tributária Ltda., com a finalidade de fornecer os kits escolares às escolas públicas do Estado. A vigência prevista é de seis meses, contados a partir da assinatura do documento.

Enquanto isso, os recursos foram organizados em dois empenhos realizados no início de dezembro de 2025, indicando a separação da dotação para execução da compra. Foram empenhados R$ 4.512.200,00 em 01/12/2025 e R$ 3.754.800,00 em 03/12/2025, conforme o extrato divulgado.

Investimento em Infraestrutura Tecnológica

Além disso, a mesma edição do Diário Oficial trouxe um segundo investimento da SED, desta vez voltado à infraestrutura tecnológica em sala de aula. O objetivo, segundo a publicação, é reforçar o uso de equipamentos que apoiem atividades pedagógicas nas unidades atendidas.

Foi divulgado também o extrato do contrato nº 065/2025, no valor de R$ 1.024.100,00, para aquisição de projetores. A empresa vencedora foi a Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda., e a compra foi descrita como atendimento às necessidades da Secretaria de Educação, conforme especificações técnicas preliminares.

Por outro lado, o prazo contratual para os projetores difere do previsto para os kits escolares. Nesse caso, a vigência é de 12 meses, com possibilidade de prorrogação, conforme informado no documento.

Formalização e Expectativas para o Ano Letivo

A compra dos kits escolares foi assinada em 11 de dezembro de 2025 e formalizada pelo secretário de Estado de Educação, Hélio Queiroz Daher, junto ao representante da empresa contratada, Valtenis Martins Fonseca. A contratação estabelece o período de execução e entrega dentro do prazo de vigência.

Com os dois contratos, a SED encerra o calendário administrativo do exercício de 2025 com ações voltadas tanto ao abastecimento de materiais básicos quanto ao suporte tecnológico. A leitura indicada pela própria publicação é de preparação para o ano letivo seguinte, com planejamento de compras e contratos já formalizados.

Dessa forma, a rede pública estadual passa a contar com contratações oficializadas que reúnem itens essenciais de estudo e equipamentos para uso em sala. A execução dependerá do cumprimento dos prazos de vigência e das entregas previstas em cada contrato.