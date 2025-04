Governo diz que vai devolver dinheiro às vítimas de golpe em aposentados do INSS

RUMO A ROMA!

Soraya e Dagoberto integram comitiva de Lula para funeral do Papa

Soraya Thronicke e Dagoberto Nogueira viajam à Itália com presidente para cerimônia no sábado A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) e o deputado federal Dagoberto Nogueira (PSDB-MS) estão entre as autoridades que integram a comitiva oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que representará o Brasil no funeral do Papa Francisco, marcado para este […]