Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

MERCADO & NEGÓCIOS

GPS de Mercado 2025: Ponta Porã será palco de debate sobre economia e tendências de negócios

Ponta Porã recebe o GPS de Mercado 2025 em 28 de agosto, com palestras e debates sobre economia e negócios.

Adriano Hany

Evento gratuito reúne especialistas para debater cenários econômicos em Ponta Porã
Evento gratuito reúne especialistas para debater cenários econômicos em Ponta Porã

Ponta Porã recebe, no próximo dia 28 de agosto, o GPS de Mercado 2025 – Cenários e Tendências para o seu Negócio. Este é um dos eventos mais aguardados do calendário empresarial de Mato Grosso do Sul. O encontro, que acontece na Câmara Municipal, é gratuito e promete reunir empresários, gestores, estudantes e representantes da sociedade civil. Haverá reflexões sobre os rumos da economia e as oportunidades de crescimento na região de fronteira.

Organizado pelo Sistema Comércio MS (Fecomércio e Senac), com apoio institucional da Câmara Municipal, o evento busca oferecer uma visão estratégica. Ele é voltado para empreendedores que desejam se preparar diante das transformações do cenário econômico.

Entre os palestrantes, dois especialistas da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) darão destaque às mudanças e tendências do setor. Maurício Ogawa, diretor de Economia e Inovação da CNC, traz experiência de grandes projetos em empresas globais. Além disso, tem uma trajetória marcada pela inovação e pelo impacto social em iniciativas de capacitação.

Já Guilherme Cardoso, doutor em Economia pelo Cedeplar/UFMG e economista da CNC, atua com análises de conjuntura nacional e internacional. Ele elabora estudos estratégicos para fortalecer comércio e serviços no Brasil.

De acordo com Jordana Duenha, diretora regional do Senac MS, o GPS de Mercado abre espaço para uma discussão que conecta inovação, economia e desenvolvimento local.

“É um momento de ampliar o conhecimento, antecipar tendências e transformar informações em estratégias de crescimento. Ponta Porã ganha um espaço de diálogo que fortalece os negócios e a comunidade como um todo”, afirmou.

Além do conteúdo, o encontro será uma oportunidade de networking. Haverá troca de experiências entre diferentes setores, fortalecendo o ambiente de negócios em Ponta Porã e municípios vizinhos.

Serviço

Evento: GPS de Mercado 2025 – Cenários e tendências para o seu negócio
Data: 28 de agosto, às 19h
Local: Câmara Municipal de Ponta Porã – Av. Brasil, 3470
Inscrições gratuitas: bit.ly/GPSPontaPora – vagas limitadas

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos