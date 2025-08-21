GPS de Mercado 2025: Ponta Porã será palco de debate sobre economia e tendências de negócios

Ponta Porã recebe, no próximo dia 28 de agosto, o GPS de Mercado 2025 – Cenários e Tendências para o seu Negócio. Este é um dos eventos mais aguardados do calendário empresarial de Mato Grosso do Sul. O encontro, que acontece na Câmara Municipal, é gratuito e promete reunir empresários, gestores, estudantes e representantes da sociedade civil. Haverá reflexões sobre os rumos da economia e as oportunidades de crescimento na região de fronteira.

Organizado pelo Sistema Comércio MS (Fecomércio e Senac), com apoio institucional da Câmara Municipal, o evento busca oferecer uma visão estratégica. Ele é voltado para empreendedores que desejam se preparar diante das transformações do cenário econômico.

Entre os palestrantes, dois especialistas da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) darão destaque às mudanças e tendências do setor. Maurício Ogawa, diretor de Economia e Inovação da CNC, traz experiência de grandes projetos em empresas globais. Além disso, tem uma trajetória marcada pela inovação e pelo impacto social em iniciativas de capacitação.

Já Guilherme Cardoso, doutor em Economia pelo Cedeplar/UFMG e economista da CNC, atua com análises de conjuntura nacional e internacional. Ele elabora estudos estratégicos para fortalecer comércio e serviços no Brasil.

De acordo com Jordana Duenha, diretora regional do Senac MS, o GPS de Mercado abre espaço para uma discussão que conecta inovação, economia e desenvolvimento local.

“É um momento de ampliar o conhecimento, antecipar tendências e transformar informações em estratégias de crescimento. Ponta Porã ganha um espaço de diálogo que fortalece os negócios e a comunidade como um todo”, afirmou.

Além do conteúdo, o encontro será uma oportunidade de networking. Haverá troca de experiências entre diferentes setores, fortalecendo o ambiente de negócios em Ponta Porã e municípios vizinhos.

Serviço

Evento: GPS de Mercado 2025 – Cenários e tendências para o seu negócio

Data: 28 de agosto, às 19h

Local: Câmara Municipal de Ponta Porã – Av. Brasil, 3470

Inscrições gratuitas: bit.ly/GPSPontaPora – vagas limitadas