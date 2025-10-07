Veículos de Comunicação
Campo Grande

POLÍCIA

Granada é encontrada durante mudança e destruída pelo BOPE em Campo Grande

Equipes especializadas da Polícia Militar realizaram a destruição segura do explosivo

Fernando de Carvalho

Equipes especializadas da Polícia Militar realizaram a destruição do explosivo - Foto: Reprodução
Equipes especializadas da Polícia Militar realizaram a destruição do explosivo - Foto: Reprodução

Um jovem de encontrou uma granada militar enquanto fazia mudança em uma casa no bairro Vila Piratininga, em Campo Grande, na tarde desta segunda-feira (6). O caso mobilizou equipes da Polícia Militar e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE).

De acordo com as informações repassadas pela PM, o rapaz havia guardado o artefato há alguns meses, após encontrá-lo dentro de um recipiente plástico nas proximidades do Lago do Amor, na Avenida Georges Chaia. Durante a mudança, ele reencontrou o material e decidiu acionar a polícia.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram que se tratava de uma granada fragmentária ativa, além de munições e uma arma de fogo. A área foi isolada, e o Grupo de Bombas e Explosivos (GBE) do BOPE realizou a detonação controlada em área segura, utilizando equipamentos especializados.

O jovem foi levado à delegacia de polícia para prestar esclarecimentos. Ninguém ficou ferido durante a operação.

A Polícia Militar reforça que, em casos de objetos suspeitos, a população deve seguir o princípio dos “três nãos”: não tocar, não mexer e não remover o material. O correto é acionar imediatamente o 190 para que equipes especializadas façam o atendimento seguro.

Bope realizou a detonação do explosivo – Reprodução/Redes Sociais
