Gripe aviária ameaça expansão da avicultura em 2026 e preocupa MS, diz Cepea

Apesar das projeções de crescimento da produção e das exportações de carne de frango no Brasil em 2026, a gripe aviária surge como o principal risco sanitário para a avicultura no país. Pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo (Cepea/Esalq/USP) apontam que, embora as perspectivas do setor permaneçam positivas, o desempenho esperado depende crucialmente da prevenção de novos focos da doença.

Segundo o Cepea, o Brasil deve registrar aumento de cerca de 3,8% na produção de frango, totalizando aproximadamente 14,73 milhões de toneladas em 2026, e crescimento de 2,4% nas exportações, sustentado pela demanda global. Ainda assim, o instituto destaca que esses resultados só serão alcançados com controle sanitário rigoroso e monitoramento contínuo da influenza aviária, sobretudo da cepa altamente patogênica H5N1, que provoca preocupação internacional.

Histórico recente no Brasil e impacto comercial

Em maio de 2025, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou um surto de influenza aviária altamente patogênica em uma granja comercial no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul, um dos principais polos de produção avícola do país. Em decorrência desse episódio, diversos países, incluindo China, México, Japão e outros mercados importantes, suspenderam temporariamente as importações de carne de frango brasileira, impactando o comércio internacional.

Na sequência, algumas restrições foram flexibilizadas por importadores que consideraram medidas sanitárias eficazes e a eliminação do foco em determinadas regiões. Ainda assim, a dimensão desses bloqueios expôs a vulnerabilidade do setor diante de surtos e reforçou a necessidade de vigilância constante.

Mato Grosso do Sul e a importância da biossegurança

Em Mato Grosso do Sul, um dos principais estados avícolas do Centro-Oeste brasileiro, a gripe aviária é acompanhada com especial atenção pelo setor produtivo e por órgãos de defesa agropecuária. Conforme dados oficiais, a região integra uma área de importante produção de aves e ovos, com presença de rotas migratórias de aves selvagens que podem atuar como reservatórios naturais do vírus da influenza aviária.