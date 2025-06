Grupo Cenze aposta em inovação e segurança para abastecer o agro no MS

A história do Grupo Cenze, empresa familiar com 44 anos de atuação no setor de combustíveis e lubrificantes, foi destaque na edição desta sexta-feira (6) do programa Agro é Massa, da Massa FM Campo Grande.

O sócio-proprietário Wellington Luís Camargos Cenze falou sobre as transformações vividas pela empresa desde sua fundação em Paranaíba, no interior de Mato Grosso do Sul, até a consolidação em Campo Grande como referência no abastecimento direto ao produtor rural.

Do pátio da infância à liderança

Wellington contou que cresceu entre os caminhões da empresa. “Eu brinco que aprendi a andar de bicicleta no pátio”, disse. A origem remonta ao trabalho do avô e, depois, ao pai, que trouxe o negócio para a capital sul-mato-grossense.

“Quando meu pai veio para Campo Grande e colocou o nome da família na fachada, isso trouxe uma responsabilidade enorme. Temos o nome a zelar”, afirmou.

O que é TRR?

A base da atuação da empresa está no TRR – Transportador Revendedor Retalhista. Trata-se de uma modalidade pouco conhecida fora do setor, mas fundamental para o funcionamento do agro.

“Compramos, transportamos e fracionamos o combustível. Entregamos diretamente no ponto de abastecimento do cliente”, explicou Wellington. Aproximadamente 75% dos clientes atendidos são do setor agropecuário, incluindo propriedades em regiões de difícil acesso como o Pantanal.

Biodiesel muda o jogo

O executivo também destacou a evolução do produto principal da empresa: o óleo diesel. Segundo ele, a atual composição inclui 14% de biodiesel, majoritariamente feito com óleo de soja.

“Quanto mais óleo de soja, melhor o produto. Mas também é permitido o uso de gordura animal, o que pode comprometer a qualidade”, alertou.

Essa transformação exige cuidados redobrados na armazenagem e no manuseio. “O biodiesel é sustentável, mas também é um produto degradável. O produtor rural precisa estar atento ao manejo para evitar problemas”, afirmou.

Cultura de segurança e valor humano

O diferencial competitivo do Grupo Cenze, segundo Wellington, não está apenas nos produtos ou na logística, mas na cultura organizacional centrada na segurança. “Só consideramos que vendemos um produto depois que compramos, transportamos e entregamos com segurança. Sem vazamentos, sem riscos”, pontuou.

Ele reforçou que essa preocupação se estende a toda a cadeia envolvida no processo: colaboradores, clientes e o meio ambiente. “As pessoas nunca vão deixar de existir. Por isso, segurança é e sempre será o nosso valor principal”, disse.

Futuro sustentável e conectado ao agro

Wellington, representante da nova geração da família no comando da empresa, destacou que o futuro do Grupo Cenze está ligado à valorização das pessoas e à adaptação constante às transformações do mercado.

“Temos princípios sólidos, mas é a nossa cultura que nos mantém relevantes. E é por ela que vamos continuar trilhando nosso caminho”, finalizou.

