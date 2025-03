Grupo de trabalho atua em duas frentes para analisar 6 mil BOs da Deam

A revisão dos documentos da Deam de Campo Grande está sendo realizada nas dependências da Academia de Polícia Civil (Acadepol) e reúne 20 servidores da Segurança Pública – entre delegados, investigadores e escrivães da Polícia Civil.

A força-tarefa tem a missão de diagnosticar, aprimorar e acelerar as investigações para evitar falhas e propor ações que tornem mais eficiente a atuação da rede de proteção às mulheres vítimas de violência.

A delegada Maria de Lourdes Cano, que já esteve à frente da Deam em Campo Grande e de outras delegacias especializadas, também participa da coordenação do GT. Ela ressaltou que todos os Boletins de ocorrência estão sendo minuciosamente revisados para garantir o “encaminhamento adequado ao Poder Judiciário“.

“Desde os casos de menor potencial ofensivo até os de grande gravidade, nossa prioridade é garantir que as vítimas tenham proteção e que os agressores sejam devidamente responsabilizados. Estamos trabalhando com máxima celeridade para que nenhuma mulher fique desamparada e para que aqueles que praticam violência doméstica sejam excluídos do convívio social, quando necessário”, pontuou a delegada coordenadora do GT.