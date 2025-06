Grupo é investigado por fraudes na venda de ingressos durante a Exposul 2025

Três pessoas são investigadas por aplicar golpes na venda de ingressos durante a Exposul 2025, realizada entre os dias 18 e 21 de junho, em Chapadão do Sul. Os ingressos eram vendidos por valores muito abaixo do preço oficial e foram adquiridos de forma fraudulenta, com uso de dados bancários e pessoais de terceiros.

A fraude veio à tona após denúncias de consumidores e levantou suspeitas de estelionato. Os três suspeitos estavam hospedados na mesma pousada e foram encontrados com aparelhos celulares que armazenavam conversas, documentos e listas com informações de vítimas utilizadas nas compras.

A análise dos celulares confirmou o uso indevido de dados sensíveis para obter os ingressos. Em um dos aparelhos havia grupos de WhatsApp criados exclusivamente para revenda ilegal, além de uma pasta de anotações com uma longa relação de dados bancários de terceiros.

Outro celular continha mensagens com solicitações de entradas acompanhadas dos dados das vítimas.

Um dos investigados chegou à cidade dias antes do evento com a missão de divulgar e repassar os ingressos fraudulentos. O envolvimento foi confirmado por meio de diálogos interceptados durante a investigação.

Um relatório técnico também apontou a existência de pelo menos uma compra contestada no valor de R$ 1.788,00, feita em nome de uma das vítimas, reforçando a prática de estelionato.

O grupo será responsabilizado pelos crimes de estelionato e associação criminosa.

*Com informações da PCMS