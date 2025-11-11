Veículos de Comunicação
Grupo é investigado por usar documentos falsos para obter Bolsa Família em Ponta Porã

Operação Falsas Raízes apura fraudes em registros migratórios e uso de dados falsos para acessar programas assistenciais

Fernando de Carvalho

Operação Falsas Raízes apura fraudes em registros migratórios - Foto: Divulgação/PF
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (11) a Operação Falsas Raízes, que investiga um esquema de falsificação de documentos voltado à regularização irregular de estrangeiros e ao acesso indevido a programas sociais em Ponta Porã.

De acordo com a PF, o grupo estruturava vínculos fictícios com o país para obter residência e, em seguida, solicitar benefícios como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Para isso, eram usados contratos de aluguel falsos, declarações de endereço inexistentes e outros documentos adulterados, apresentados como legítimos às autoridades.

As diligências realizadas nesta terça-feira tiveram o objetivo de reunir provas e identificar a participação de todos os envolvidos. A PF apura também se intermediários ou servidores públicos contribuíram para o funcionamento do esquema.

De acordo com as investigações, o grupo agia de forma organizada e causou prejuízos aos cofres públicos, ao permitir que estrangeiros recebessem recursos destinados a famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade.

*Com informações da PF

