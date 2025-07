Grupo Nunes celebra 20 anos com novas lojas, clube de vantagens e inovação digital

Durante entrevista ao programa Manhã da Massa, da Massa FM Campo Grande, nesta quarta-feira (9), a gerente de marketing do Grupo Nunes, Ana Renata Oliveira, anunciou uma série de novidades que marcam as comemorações pelos 20 anos da rede de supermercados, que hoje é referência na Capital.

A história do grupo, segundo Ana Renata, começou em 2005 com um pequeno mercado de menos de 50 metros quadrados. O nome “Nunes” homenageia a matriarca da família fundadora, Vera Nunes, e simboliza a trajetória de um negócio familiar que cresceu junto com os bairros de Campo Grande.

“Não são dois anos, são 20. A gente achou que era hora de contar como tudo começou. As pessoas têm muita curiosidade sobre o nome e a história do grupo”, contou.

Ana Renata Oliveira nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: João Balbueno/Portal RCN67

Hoje, o Grupo Nunes soma sete lojas com a bandeira Nunes e cinco com a marca Morena Atacadista — rede de atacarejo que também pertence ao grupo e que recentemente inaugurou uma unidade no Parque do Sol.

Novas lojas e aplicativo com clube de vantagens

A maior novidade revelada ao vivo durante a entrevista foi a previsão de abertura de uma nova loja ainda este ano. Sem revelar detalhes do local, Ana adiantou que será um modelo inovador, “diferente de tudo que Campo Grande já viu”.

Além da expansão física, o grupo prepara para agosto o lançamento de dois aplicativos: um para o Supermercado Nunes e outro para o Morena Atacadista. Ambos terão um clube de vantagens com ofertas exclusivas, sistema de cashback e pontuação que poderá ser trocada por produtos ou serviços em empresas parceiras.

“Quem tiver o aplicativo vai ter acesso a promoções especiais, vai acumular pontos e até trocar por pizza no bairro, por exemplo. Nem nas redes sociais a gente anunciou ainda. A Massa FM Campo Grande foi a primeira a saber”, afirmou.

Personagem virtual será nova “colaboradora” do atacadista

Outra inovação mencionada por Ana Renata é o lançamento de uma personagem virtual chamada Teca, mascote digital do Morena Atacadista. A personagem vai interagir com clientes por meio de vídeos, áudios e mensagens, funcionando como um canal de engajamento especialmente pensado para adultos, mas que também promete atrair o público infantil.

“A Teca já está sendo preparada para aparecer. Vai mandar recado, conversar com os clientes e trazer essa interação que a gente tanto preza”, disse.

Presença nos bairros e relacionamento com o cliente

Atualmente, as lojas do Supermercado Nunes estão localizadas nos bairros Jardim Aeroporto, Júlio de Castilho, Caiobá, Avenida Euler de Azevedo, Guanandi, Três Barras e Santa Luzia.

Já o Morena Atacadista está presente na Nova Campo Grande, Moreninha, Terenos, Parque do Sol e São Francisco.

Segundo a gerente, o diferencial da rede continua sendo o atendimento e a relação próxima com os moradores. As unidades têm ampliado o horário de funcionamento, com algumas já abrindo às 6h da manhã.

“Tem cliente que vai comprar pão cedo só pra encontrar as pessoas, conversar. É um momento social também. A gente valoriza muito isso”, comentou Ana Renata.

Confira a entrevista na íntegra: