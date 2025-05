Grupo que furtava diesel de trens é alvo de operação da Polícia Civil

PREVENÇÃO É A MELHOR SOLUÇÃO

Vacinação contra gripe é ampliada e chega a toda a população, diz gerente de Saúde

Diante do avanço da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no estado, especialmente entre crianças e idosos, o Governo de Mato Grosso do Sul ampliou a vacinação contra a gripe para toda a população a partir de seis meses de idade. A decisão de vacinar contra gripe visa frear a ocupação de leitos e reduzir a […]