Grupo RCN lança Fábrica de Talentos para conectar empresas e profissionais em Mato Grosso do Sul

O Grupo RCN de Comunicação lançou o Fábrica de Talentos, projeto que pretende aproximar empresas que contratam de pessoas em busca de oportunidades no mercado de trabalho em Mato Grosso do Sul.

A proposta vai além da divulgação de vagas, promovendo debates sobre mão de obra, qualificação, formação profissional e novos modelos de gestão.

A iniciativa será multiplataforma, com participação das rádios Massa FM Dourados, Campo Grande e Três Lagoas, sempre às segundas-feiras, às 7h45. A programação contará com entrevistas com especialistas, empresários, trabalhadores, instituições de ensino e lideranças do setor produtivo.

Também haverá banco de talentos, conteúdos nas redes sociais e espaço para empresas divulgarem vagas e se posicionarem como agentes de transformação social.

O diretor-executivo do Grupo RCN, Estêvão Congro, explica que o objetivo é criar uma ferramenta de impacto regional. “O Fábrica de Talentos nasce para aproximar o mundo do trabalho da realidade de quem busca uma oportunidade e, ao mesmo tempo, abrir espaço para empresas ampliarem sua visibilidade como marca empregadora e atraírem talentos”, disse.

A C.Vale Cooperativa Agroindustrial, uma das maiores do país, é a primeira parceira oficial do projeto. Para o jornalista e gestor de negócios da Massa FM Dourados, Ginez Cesar, o Fábrica de Talentos vai ampliar a discussão sobre empregabilidade e gestão de carreira.

“Sabemos que a mão de obra é um dos principais desafios para o crescimento das empresas em Mato Grosso do Sul. As empresas que participarem estarão contribuindo para o fortalecimento do mercado de trabalho e para a construção de uma nova cultura de oportunidades”, afirmou.