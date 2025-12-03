Guará Renault apresenta novo Boreal: SUV chega com 24 assistências de direção e design imponente

O novo Renault Boreal está disponível em Campo Grande e promete movimentar o mercado automotivo. O modelo foi apresentado oficialmente pela Guará Renault durante uma série de ações especiais de lançamento e vem chamando atenção pelo pacote tecnológico robusto e pelo padrão de conforto voltado para toda a família.
O diretor comercial da Guará Renault, Saulo Lima, destacou os diferenciais do SUV e a estratégia da marca para o fim de ano.
Lançado no dia 27 de novembro, o Boreal simboliza uma nova fase da Renault no Brasil. Segundo Lima, o modelo chega como um “marco de modernização” para a montadora, que já havia iniciado esse movimento em 2024 com o Kardian.
“O Boreal representa um novo capítulo da Renault no Brasil, com mais tecnologia, sofisticação e design europeu”, afirmou.
Tecnologia e segurança como protagonistas
Entre os destaques do novo SUV estão os 24 assistentes de direção, o maior pacote da categoria no Brasil. O veículo conta com frenagem automática, auxílio de estacionamento, assistência de rampa e diversos sensores posicionados para auxiliar o condutor em diferentes situações do trânsito.
O conforto também foi reforçado no projeto: o Boreal oferece bancos com função de massagem, ar digital, saídas de ar traseiras, som premium e acabamento refinado.
“É um carro para a família, muito completo e com um nível de requinte que surpreende quem conhece”, destacou o diretor.
Design marcante
O visual também chama atenção. A Renault apostou em linhas fortes, faróis trapezoidais e grade frontal em black piano, reforçando a identidade europeia da marca.
“É um carro imponente, que realmente se destaca na rua”, avaliou Saulo.
Condições especiais de dezembro
Para quem deseja adquirir o Boreal, a Guará Renault preparou uma série de condições especiais para dezembro. O modelo está disponível a partir de R$ 117.990, com unidades à pronta entrega. A concessionária também oferece condições diferenciadas para outros modelos da linha: o Kwid, com parcelas a partir de R$ 695, e o Kardian, disponível a partir de R$ 98.690.
Além disso, há taxa zero, planos de financiamento estendidos em até 60 meses e facilidades para quem não dispõe de entrada imediata.
Test-drive nas duas unidades
Os interessados podem realizar test-drive nas duas unidades da Guará Renault, localizadas na Afonso Pena, próximo ao Bioparque, e na Costa e Silva.
“Comprar carro é sentir o carro. Entrou, andou, é paixão. A gente está com todos os modelos disponíveis para quem quiser conhecer”, completou Saulo.
Com o lançamento do Boreal, a Renault reforça sua estratégia de inovação no Brasil e promete fechar 2025 com boas vendas, mirando um 2026 aquecido no setor automotivo.