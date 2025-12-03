Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

ENTREVISTA

Guará Renault apresenta novo Boreal: SUV chega com 24 assistências de direção e design imponente

Loja oferece condições especiais para dezembro, com taxa zero e facilidades de entrada

Arthur Ayres

Concessionária disponibiliza test-drive nas unidades da Afonso Pena e Costa e Silva - Foto: Arthur Ayres/Portal RCN67
Concessionária disponibiliza test-drive nas unidades da Afonso Pena e Costa e Silva - Foto: Arthur Ayres/Portal RCN67

O novo Renault Boreal está disponível em Campo Grande e promete movimentar o mercado automotivo. O modelo foi apresentado oficialmente pela Guará Renault durante uma série de ações especiais de lançamento e vem chamando atenção pelo pacote tecnológico robusto e pelo padrão de conforto voltado para toda a família.

O diretor comercial da Guará Renault, Saulo Lima, destacou os diferenciais do SUV e a estratégia da marca para o fim de ano.

Lançado no dia 27 de novembro, o Boreal simboliza uma nova fase da Renault no Brasil. Segundo Lima, o modelo chega como um “marco de modernização” para a montadora, que já havia iniciado esse movimento em 2024 com o Kardian.

“O Boreal representa um novo capítulo da Renault no Brasil, com mais tecnologia, sofisticação e design europeu”, afirmou.

Tecnologia e segurança como protagonistas

Entre os destaques do novo SUV estão os 24 assistentes de direção, o maior pacote da categoria no Brasil. O veículo conta com frenagem automática, auxílio de estacionamento, assistência de rampa e diversos sensores posicionados para auxiliar o condutor em diferentes situações do trânsito.

O conforto também foi reforçado no projeto: o Boreal oferece bancos com função de massagem, ar digital, saídas de ar traseiras, som premium e acabamento refinado.

“É um carro para a família, muito completo e com um nível de requinte que surpreende quem conhece”, destacou o diretor.

Design marcante

O visual também chama atenção. A Renault apostou em linhas fortes, faróis trapezoidais e grade frontal em black piano, reforçando a identidade europeia da marca.

Notícias Relacionadas

“É um carro imponente, que realmente se destaca na rua”, avaliou Saulo.

Condições especiais de dezembro

Para quem deseja adquirir o Boreal, a Guará Renault preparou uma série de condições especiais para dezembro. O modelo está disponível a partir de R$ 117.990, com unidades à pronta entrega. A concessionária também oferece condições diferenciadas para outros modelos da linha: o Kwid, com parcelas a partir de R$ 695, e o Kardian, disponível a partir de R$ 98.690.

Além disso, há taxa zero, planos de financiamento estendidos em até 60 meses e facilidades para quem não dispõe de entrada imediata.

Test-drive nas duas unidades

Os interessados podem realizar test-drive nas duas unidades da Guará Renault, localizadas na Afonso Pena, próximo ao Bioparque, e na Costa e Silva.

“Comprar carro é sentir o carro. Entrou, andou, é paixão. A gente está com todos os modelos disponíveis para quem quiser conhecer”, completou Saulo.

Com o lançamento do Boreal, a Renault reforça sua estratégia de inovação no Brasil e promete fechar 2025 com boas vendas, mirando um 2026 aquecido no setor automotivo.

Confira a entrevista completa:

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos