Guará Renault apresenta novo Boreal: SUV chega com 24 assistências de direção e design imponente

O novo Renault Boreal está disponível em Campo Grande e promete movimentar o mercado automotivo. O modelo foi apresentado oficialmente pela Guará Renault durante uma série de ações especiais de lançamento e vem chamando atenção pelo pacote tecnológico robusto e pelo padrão de conforto voltado para toda a família.

O diretor comercial da Guará Renault, Saulo Lima, destacou os diferenciais do SUV e a estratégia da marca para o fim de ano.

Lançado no dia 27 de novembro, o Boreal simboliza uma nova fase da Renault no Brasil. Segundo Lima, o modelo chega como um “marco de modernização” para a montadora, que já havia iniciado esse movimento em 2024 com o Kardian.

“O Boreal representa um novo capítulo da Renault no Brasil, com mais tecnologia, sofisticação e design europeu”, afirmou.

Tecnologia e segurança como protagonistas

Entre os destaques do novo SUV estão os 24 assistentes de direção, o maior pacote da categoria no Brasil. O veículo conta com frenagem automática, auxílio de estacionamento, assistência de rampa e diversos sensores posicionados para auxiliar o condutor em diferentes situações do trânsito.

O conforto também foi reforçado no projeto: o Boreal oferece bancos com função de massagem, ar digital, saídas de ar traseiras, som premium e acabamento refinado.

“É um carro para a família, muito completo e com um nível de requinte que surpreende quem conhece”, destacou o diretor.

Design marcante

O visual também chama atenção. A Renault apostou em linhas fortes, faróis trapezoidais e grade frontal em black piano, reforçando a identidade europeia da marca.