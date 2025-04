Guarda Civil de Campo Grande ganha reforço com novos armamentos e mais de 200 agentes capacitados

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Campo Grande ganhou nesta semana um reforço expressivo na capacitação e estrutura. Mais de 200 agentes concluíram cursos de formação e habilitação, e a corporação recebeu novos armamentos, incluindo 10 carabinas calibre .40 adquiridas com recursos da Prefeitura.

A solenidade de formatura foi realizada nesta quinta-feira (10), no Centro Municipal de Treinamento Esportivo (Cemte), com a participação de autoridades e representantes das forças de segurança.

Com a formação, a capital passa a contar com mais de 100 guardas aptos a atuar em ocorrências ambientais, ampliando a atuação da Patrulha Ambiental. Os agentes participaram do 2º Curso de Agente de Apoio à Fiscalização do Meio Ambiente, com aulas teóricas e práticas ministradas por profissionais da própria GCM e de instituições como o Ibama, Imasul, Polícia Civil e especialistas em legislação ambiental.

Além disso, também foi finalizada a instrução para habilitação ao uso da pistola .40, e quatro agentes foram homenageados pela conclusão do Curso de Patrulhamento Tático Motorizado (PATAMO), realizado em Santa Catarina.

O PATAMO é conhecido nacionalmente pela exigência técnica e prepara operadores para cenários de alto risco, com ênfase em abordagem tática, tiro e controle situacional.

Durante o evento, foram entregues 10 carabinas Taurus CTT calibre .40, adquiridas por meio de investimento de R$ 150 mil da administração municipal. O objetivo, segundo a Prefeitura, é ampliar a capacidade de resposta da GCM e aumentar a segurança em áreas com maior vulnerabilidade.

