Guia Lopes da Laguna abre processo seletivo para odontólogo

A Prefeitura de Guia Lopes da Laguna publicou edital de processo seletivo simplificado para a formação de cadastro reserva no cargo de odontólogo.

Requisitos e remuneração

Segundo o edital, podem participar candidatos com ensino superior em Odontologia e registro ativo no Conselho Regional de Odontologia (CRO). O profissional selecionado deverá cumprir carga horária de 20 horas semanais, com remuneração de R$ 2.576,02 por mês.

Inscrições

O período de inscrição estará aberto até quinta-feira (11), exclusivamente por meio do formulário eletrônico disponibilizado no edital.

Critérios de seleção

A classificação dos candidatos será feita por análise curricular, considerando os critérios de pontuação definidos no documento oficial.

Validade do processo

O processo seletivo terá validade de um ano a partir da data de publicação do edital, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.