Guizo no campus: PMA captura cascavel na UEMS

A Polícia Militar Ambiental (PMA) capturou no final de semana uma serpente da espécie cascavel (Crotalus durissus) no campus da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em Campo Grande. O animal foi avistado por funcionários em uma área de circulação, o que representava risco a frequentadores da instituição.

Após o acionamento, a equipe da PMA realizou a captura utilizando técnicas e equipamentos adequados para o manejo de animais peçonhentos. A ação ocorreu sem ferimentos à serpente ou a pessoas que estavam no local.

Captura e Encaminhamento da Cascavel

A cascavel é reconhecida pelo guizo característico na cauda e pelo veneno neurotóxico, considerado um dos mais potentes entre as serpentes brasileiras, o que exige cautela em situações de contato em áreas urbanas.

Logo após a captura, o animal foi encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) de Campo Grande. No local, a serpente passará por triagem e avaliação médico-veterinária. Após o período de observação, os técnicos irão definir o momento e o local adequados para a devolução à natureza, em área distante de regiões urbanizadas.

Orientações da Polícia Militar Ambiental

A Polícia Militar Ambiental orienta que, ao avistar animais silvestres ou peçonhentos em áreas urbanas, a população evite qualquer tentativa de aproximação e acione imediatamente os órgãos ambientais. A PMA pode ser acionada pelo WhatsApp por meio do número +55 67 9984-5013.