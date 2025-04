Hacker que vazou dados de alunos matriculados pela Semed é preso em SP

Um jovem de 18 anos foi preso nesta sexta-feira (11), no interior de São Paulo. Ele é suspeito de invadir o sistema educacional da Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Campo Grande e divulgar dados sensíveis de alunos da rede pública. A prisão foi realizada durante a operação “Rota 443”, deflagrada pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. A ação foi conduzida por meio do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco).

Mesmo utilizando ferramentas de anonimato digital, como VPN internacional, perfis falsos e e-mails anônimos, o autor foi localizado em uma residência na cidade de Itajobi (SP). Isso foi possível graças ao rastreamento das conexões utilizadas. O cumprimento do mandado de prisão e de busca e apreensão teve apoio da Polícia Civil paulista.

Invasão do Sistema Educacional e Prisão

Segundo as investigações, o suspeito acessou ilegalmente o sistema EDUWEB, utilizado pela Semed. Ele extraiu relatórios com informações como nome completo, endereço, unidade escolar e estado de saúde de estudantes. Parte desses dados foi divulgada em redes sociais, comprometendo a privacidade de crianças e adolescentes.

Durante a ação, equipamentos eletrônicos foram apreendidos para perícia técnica. A escolha do nome da operação faz alusão à porta de comunicação criptografada HTTPS (443), explorada pelo autor como tentativa de encobrir seus rastros digitais.



A investigação prossegue com o apoio do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Ciberlab/MJSP). O jovem preso confessou o crime e está à disposição da Justiça.