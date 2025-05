Hackers invadem site de prefeitura em MS e anunciam falsa morte de Lula

O site oficial da Prefeitura de Japorã (MS), município a 467 quilômetros de Campo Grande, foi alvo de um ataque cibernético que vem gerando grande repercussão entre moradores e internautas. Hackers invadiram o portal institucional e publicaram uma notícia falsa sobre a morte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na última quinta-feira, 8 de maio.

A publicação, com o título “Morre Lula aos 79 anos”, simulava um obituário e usava uma montagem grotesca com a imagem do presidente em um caixão cercado de flores. A notícia falsa informava que Lula teria morrido de uma parada cardíaca em sua residência, em São Bernardo do Campo (SP), e mencionava inclusive a preparação para um velório com honras de Estado.

Resultado de busca no Google

A desinformação rapidamente se espalhou pelas redes sociais, gerando alarde entre os moradores do município e usuários de outras regiões. Apesar do conteúdo claramente falso, a notícia ainda aparece nas buscas do Google, vinculada ao domínio oficial da Prefeitura de Japorã.

A Prefeitura informou que já acionou a Polícia Civil para apurar o caso. A expectativa é que a investigação identifique os autores do ataque e verifique se houve outras ações criminosas vinculadas ao mesmo IP ou padrão de acesso.

Segurança Digital

O caso reforça os riscos da fragilidade na segurança de sistemas públicos e reacende o alerta sobre a disseminação de fake news, sobretudo envolvendo autoridades e instituições. Especialistas recomendam que prefeituras e órgãos públicos invistam em protocolos de segurança digital mais robustos e em monitoramento constante de seus canais oficiais.

Publicação falsa no ar