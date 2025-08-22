Hambúrguer de búfalo com sabor leve e nutritivo é aposta de empresário na Capital

Campo Grande ganhou uma novidade gastronômica que promete conquistar os amantes de hambúrguer: a Buffalo Beef Burger, primeira hamburgueria do Brasil especializada em carne de búfalo.

O proprietário, Marco Paulo Siebra, explica que a ideia surgiu da parceria com o sócio, o médico veterinário Daniel Borges, que já trabalhava com a criação de búfalos na região de Miranda. A proposta é oferecer uma carne mais leve e nutritiva, quebrando preconceitos sobre o sabor.

“As pessoas têm uma visão equivocada da carne de búfalo. Eu mesmo achava que fosse mais dura ou com gosto forte, como carne de caça ou de carneiro. Mas não é. É uma carne leve, com 11% mais proteína, 10% mais minerais, 55% menos calorias e 40% menos colesterol que a bovina. Eu como à noite e durmo tranquilo, sem aquela sensação pesada no estômago”, destacou Siebra.

Segundo o empresário, a diferença também está na experiência do cliente.

“Quem prova sempre comenta que é um lanche leve, mesmo sendo grande. A gente buscou resgatar a cultura pantaneira, então nosso cardápio tem nomes como Bubalino, Véio do Rio e Juma Marruá. É um conceito que valoriza nossa identidade sul-mato-grossense”, completou.

A carne de búfalo, além de saborosa, possui alto teor de ômega 3 e o dobro de ferro em relação à bovina. A proposta da hamburgueria é unir qualidade, nutrição e tradição regional.

A Buffalo Beef Burger funciona na Rua José Nogueira Vieira, 455, bairro Tiradentes, e também trabalha com delivery. O horário de atendimento é de terça a domingo, a partir das 17h30.

Acompanhe a entrevista completa: