PMR apreende 31,8 kg de drogas escondidos em pneus em Paranaíba

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu cerca de 27 quilos de drogas escondidos nos pneus de um Chevrolet Prisma na MS-497 (km 15), no Posto Fiscal Alencastro, em Paranaíba (MS), na manhã de 15/10. Este é mais um caso de drogas escondidas em pneus que chamou a atenção das autoridades.

O flagrante ocorreu após os policiais perceberem o carro em zigue-zague. Eles abordaram o condutor, de 36 anos, que demonstrou nervosismo e contradições sobre o destino. Com haxixe apreendido e indícios de adulteração, o caso avançou para vistoria técnica, onde ficou claro que havia drogas escondidas nos pneus.

Foram apreendidos 55 invólucros de haxixe totalizando 26,84 kg e 5 kg de maconha, a foi carga avaliada em R$ 2 MI. A estimativa de prejuízo ao crime considera o valor agregado do entorpecente em rota interestadual. A tática de drogas escondidas em pneus mostra-se sofisticada e ainda comum.

Durante a checagem, os policiais notaram deformações nos pneus e o motorista confessou transportar ilícitos. A inspeção foi realizada em uma borracharia na BR-158. Lá se constatou que cada roda tinha dois pneus montados irregularmente. Também foi notado um forte odor de haxixe, solução usada para camuflagem e para burlar fiscalizações as drogas escondidas em pneus.

Apreensão e Flagrante

O veículo, o condutor e a droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba, onde foi registrado o flagrante e adotadas as medidas cabíveis.

O procedimento inclui pesagem, lacre e documentação pericial do material recolhido, preservando a cadeia de custódia.

Denúncias e Informações

A PMRv reforça que denúncias e informações sobre tráfico e crimes nas rodovias podem ser repassadas pelo 198. A participação da comunidade agiliza respostas operacionais, amplia a capilaridade do monitoramento e inibe rotas usadas por organizações criminosas para abastecimento regional.