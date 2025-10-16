Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

APREENSÃO DE DROGAS

PMR apreende 31,8 kg de drogas escondidos em pneus em Paranaíba

Adriano Hany

Haxixe e maconha apreendidos após vistoria em pneus na MS-497 (Paranaíba)
Polícia Militar Rodoviária localiza droga em pneus de Prisma durante fiscalização na MS-497, em Paranaíba

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu cerca de 27 quilos de drogas escondidos nos pneus de um Chevrolet Prisma na MS-497 (km 15), no Posto Fiscal Alencastro, em Paranaíba (MS), na manhã de 15/10. Este é mais um caso de drogas escondidas em pneus que chamou a atenção das autoridades.

O flagrante ocorreu após os policiais perceberem o carro em zigue-zague. Eles abordaram o condutor, de 36 anos, que demonstrou nervosismo e contradições sobre o destino. Com haxixe apreendido e indícios de adulteração, o caso avançou para vistoria técnica, onde ficou claro que havia drogas escondidas nos pneus.

Foram apreendidos 55 invólucros de haxixe totalizando 26,84 kg e 5 kg de maconha, a foi carga avaliada em R$ 2 MI. A estimativa de prejuízo ao crime considera o valor agregado do entorpecente em rota interestadual. A tática de drogas escondidas em pneus mostra-se sofisticada e ainda comum.

Durante a checagem, os policiais notaram deformações nos pneus e o motorista confessou transportar ilícitos. A inspeção foi realizada em uma borracharia na BR-158. Lá se constatou que cada roda tinha dois pneus montados irregularmente. Também foi notado um forte odor de haxixe, solução usada para camuflagem e para burlar fiscalizações as drogas escondidas em pneus.

Apreensão e Flagrante

O veículo, o condutor e a droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba, onde foi registrado o flagrante e adotadas as medidas cabíveis.

O procedimento inclui pesagem, lacre e documentação pericial do material recolhido, preservando a cadeia de custódia.

Denúncias e Informações

A PMRv reforça que denúncias e informações sobre tráfico e crimes nas rodovias podem ser repassadas pelo 198. A participação da comunidade agiliza respostas operacionais, amplia a capilaridade do monitoramento e inibe rotas usadas por organizações criminosas para abastecimento regional.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos