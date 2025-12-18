HCAA realiza 2º Bazar do Bem para arrecadar fundo de tratamento contra o câncer

No próximo dia 23 de dezembro, o Hospital de Câncer Alfredo Abrão (HCAA) promoverá a segunda edição do “Bazar do Bem – Solidariedade que Salva Vidas”, uma ação solidária que visa arrecadar fundos para a construção de um bunker essencial para a instalação de um novo Acelerador Linear. O evento, que acontecerá das 8h às 18h nas dependências do hospital, promete atrair a atenção da comunidade de Campo Grande, com mais de 20 mil itens à venda a preços acessíveis.

A renda obtida com a venda de produtos — que incluem celulares, roupas, perfumes, acessórios e eletrônicos — será integralmente destinada à construção do bunker, espaço imprescindível para o funcionamento do Acelerador Linear, equipamento de última geração utilizado no tratamento de câncer. O novo aparelho permitirá uma radioterapia mais precisa e eficaz, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida dos pacientes oncológicos de Mato Grosso do Sul.

Parceria com a Receita Federal

Os produtos oferecidos no bazar são provenientes de apreensões realizadas pela Receita Federal, por meio do Programa Cidadania Fiscal. Graças a essa parceria, o hospital terá à disposição itens de alta qualidade a preços abaixo do mercado, permitindo à população adquirir produtos de valor agregado, ao mesmo tempo em que contribui com uma causa nobre. A iniciativa tem o objetivo de tornar acessível o acesso à saúde de qualidade e fomentar a solidariedade social.

A presidente do HCAA, Sueli Lopes Telles, destacou a importância do projeto para a oncologia em Mato Grosso do Sul.