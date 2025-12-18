Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

Solidariedade

HCAA realiza 2º Bazar do Bem para arrecadar fundo de tratamento contra o câncer

Com mais de 20 mil itens a preços acessíveis, evento arrecadará fundos para construção do bunker do novo Acelerador Linear, essencial para o tratamento de pacientes com câncer.

Gabriela Porto

No primeiro Bazar do Bem, muitas pessoas se uniram para contribuir com a luta contra o câncer. (Foto: Divulgação)
No primeiro Bazar do Bem, muitas pessoas se uniram para contribuir com a luta contra o câncer. (Foto: Divulgação)

No próximo dia 23 de dezembro, o Hospital de Câncer Alfredo Abrão (HCAA) promoverá a segunda edição do “Bazar do Bem – Solidariedade que Salva Vidas”, uma ação solidária que visa arrecadar fundos para a construção de um bunker essencial para a instalação de um novo Acelerador Linear. O evento, que acontecerá das 8h às 18h nas dependências do hospital, promete atrair a atenção da comunidade de Campo Grande, com mais de 20 mil itens à venda a preços acessíveis.

A renda obtida com a venda de produtos — que incluem celulares, roupas, perfumes, acessórios e eletrônicos — será integralmente destinada à construção do bunker, espaço imprescindível para o funcionamento do Acelerador Linear, equipamento de última geração utilizado no tratamento de câncer. O novo aparelho permitirá uma radioterapia mais precisa e eficaz, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida dos pacientes oncológicos de Mato Grosso do Sul.

Parceria com a Receita Federal

Os produtos oferecidos no bazar são provenientes de apreensões realizadas pela Receita Federal, por meio do Programa Cidadania Fiscal. Graças a essa parceria, o hospital terá à disposição itens de alta qualidade a preços abaixo do mercado, permitindo à população adquirir produtos de valor agregado, ao mesmo tempo em que contribui com uma causa nobre. A iniciativa tem o objetivo de tornar acessível o acesso à saúde de qualidade e fomentar a solidariedade social.

A presidente do HCAA, Sueli Lopes Telles, destacou a importância do projeto para a oncologia em Mato Grosso do Sul.

“O Acelerador Linear representa um grande avanço na medicina oncológica e, com ele, conseguiremos oferecer um tratamento mais preciso e eficaz para nossos pacientes. Contamos com o apoio da população para tornar isso uma realidade e salvar mais vidas”, afirmou.

Notícias Relacionadas

Sobre o Tratamento de Câncer em MS

O Acelerador Linear é uma tecnologia de ponta utilizada na radioterapia, oferece tratamentos mais precisos e com menos efeitos colaterais para os pacientes. A construção do bunker, uma estrutura que garantirá a segurança e o funcionamento adequado do aparelho.

O evento de 23 de dezembro, que acontecerá na sede do HCAA, localizada na Rua Marechal Rondon, 1053, é mais uma ação do hospital para fortalecer o tratamento do câncer em Mato Grosso do Sul. No ano passado, o primeiro Bazar do Bem arrecadou recursos suficientes para a aquisição do Acelerador Linear, e agora, a mobilização se volta para garantir a infraestrutura necessária para o funcionamento do equipamento.

Serviço:

  • O quê: 2º Bazar do Bem – Solidariedade que Salva Vidas
  • Quando: 23 de dezembro, das 8h às 18h
  • Onde: Hospital de Câncer Alfredo Abrão (Rua Marechal Rondon, 1053 – Campo Grande/MS)
  • Forma de pagamento: Pix, dinheiro, débito e crédito.

Ação solidária com foco em melhorar o tratamento oncológico e salvar vidas.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos