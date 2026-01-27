Projeto musical Helena do Vale usa IA para criar e interpretar canções

O projeto musical Helena do Vale combina inteligência artificial e curadoria humana para a criação e interpretação de canções no cenário contemporâneo. Idealizado pelo compositor Flávio Fernandes, o projeto tem como objetivo explorar novas possibilidades na produção musical, utilizando tecnologia para gerar sons e vocais, mas mantendo a supervisão humana em letras, conceito e narrativa.

Segundo Fernandes, a iniciativa não busca substituir artistas, mas servir como ferramenta criativa.

“A IA permite ampliar o repertório de timbres e efeitos, mas a direção artística e a narrativa permanecem sob controle humano”, afirma.

Helena do Vale se apresenta como uma identidade musical própria, com repertório original e interpretação digital, permitindo que histórias e emoções humanas sejam transmitidas de forma inovadora.