Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Projeto musical Helena do Vale usa IA para criar e interpretar canções

Iniciativa utiliza inteligência artificial como ferramenta criativa para explorar emoção e autenticidade na música contemporânea.

Gabriela Porto

A inteligência artificial atua como ferramenta de criação e interpretação. - Foto: Reprodução / Divulgação.
A inteligência artificial atua como ferramenta de criação e interpretação. - Foto: Reprodução / Divulgação.

O projeto musical Helena do Vale combina inteligência artificial e curadoria humana para a criação e interpretação de canções no cenário contemporâneo. Idealizado pelo compositor Flávio Fernandes, o projeto tem como objetivo explorar novas possibilidades na produção musical, utilizando tecnologia para gerar sons e vocais, mas mantendo a supervisão humana em letras, conceito e narrativa.

Segundo Fernandes, a iniciativa não busca substituir artistas, mas servir como ferramenta criativa.

“A IA permite ampliar o repertório de timbres e efeitos, mas a direção artística e a narrativa permanecem sob controle humano”, afirma.

Helena do Vale se apresenta como uma identidade musical própria, com repertório original e interpretação digital, permitindo que histórias e emoções humanas sejam transmitidas de forma inovadora.

Notícias Relacionadas

Tecnologia aplicado à música

O projeto funciona como um laboratório de experimentação, em que a tecnologia contribui para a execução musical, mas não substitui a tomada de decisões humanas. Letras, conceito das canções e interpretação emocional continuam guiadas pelo compositor, garantindo que cada faixa mantenha identidade e consistência artística.

Emoção e autenticidade

A experiência também levanta questionamentos sobre emoção e autenticidade na música contemporânea. A voz digital pode atingir precisão técnica elevada, mas carece de nuances humanas espontâneas. Helena do Vale utiliza essa característica para explorar o contraste entre perfeição técnica e expressividade emocional.

Perspectivas e impacto

O projeto já prevê expansão para outros estilos musicais, mantendo a mesma abordagem híbrida. Especialistas apontam que iniciativas como Helena do Vale representam uma tendência de convergência entre música e tecnologia, em que artistas podem explorar novas sonoridades e formatos de performance.

Além disso, a experiência contribui para debates sobre autoria, inovação e ética no uso de ferramentas digitais.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos