Hélio Acosta é eleito prefeito de Paranhos com quase 70% dos votos

Com 69,41% dos votos válidos, Hélio Acosta (PSDB) foi eleito prefeito de Paranhos (MS) e Alfredo Soares (MDB) como vice-prefeito eleito, pela chapa Unidos Por Paranhos, na eleição suplementar realizada neste domingo (6).

Apenas duas chapas participaram da disputa. Acosta recebeu 4.088 votos e venceu o candidato do PT, Jorge Ricardo Laurício, que obteve 1.802 votos (30,59%) e concorreu sub judice.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 6.117 eleitores compareceram às urnas. Do total, 142 votos (2,32%) foram anulados e outros 85 (1,39%) registrados em branco. Paranhos tem 9.366 eleitores aptos a votar.

A eleição seguiu o mesmo horário do pleito de 2024, com votação das 7h às 16h, em 30 seções distribuídas por cinco locais no município. A apuração foi concluída em meia hora, às 16h30, quando todas as urnas já haviam sido computadas.

Candidatura sub judice

A candidatura de Jorge Ricardo Laurício e do vice, Doutor Vicente, ambos do PT e integrantes da Federação Brasil da Esperança, foi contestada por ter sido registrada fora do prazo.

O juiz Daniel Raimundo da Matta, da 1ª Zona Eleitoral de Amambai, indeferiu o pedido de registro em março, e a decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS) na sexta-feira (4), dois dias antes da votação.

Mesmo assim, a chapa concorreu sub judice e os votos recebidos (1.802) foram anulados judicialmente.

Eleição Suplementar

Paranhos, distante 461 quilômetros de Campo Grande, está localizada na fronteira com o Paraguai e realizou nova eleição após a cassação do registro de Heliomar Klabunde (MDB), eleito em 2024.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) considerou o político inelegível por irregularidades na prestação de contas durante sua gestão anterior, relacionadas ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, envolvendo recursos do Fundo Nacional de Assistência Social.

Com a decisão, o tucano Hélio Ramão Acosta, de 41 anos — até então presidente da Câmara Municipal e vereador por quatro mandatos —, assumiu como prefeito interino em 1º de janeiro e, agora, foi confirmado no cargo pelas urnas.