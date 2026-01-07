Estoque de sangue O positivo chega a 20% e Hemosul faz apelo por doações

A Rede Hemosul-MS entrou em estado de emergência devido ao baixo nível dos estoques de sangue do tipo O positivo, que nesta terça-feira (7) atingiram apenas 20% da capacidade, enquanto o O negativo também está abaixo do ideal, com cerca de 60%.

A instituição faz um apelo urgente à população para reforçar as doações e lembra que o próximo sábado especial de coleta de sangue será no dia 10 de janeiro, com atendimento das 7h às 15h.

Queda nos Estoques de Sangue e Apelo à População

De acordo com a gerente de Relações Públicas e Comunicação Corporativa da Rede Hemosul-MS, Mayra Franceschi, a queda no número de doadores preocupa, principalmente por se tratar do tipo sanguíneo mais comum e mais utilizado nos hospitais.