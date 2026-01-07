Estoque de sangue O positivo chega a 20% e Hemosul faz apelo por doações

A Rede Hemosul-MS entrou em estado de emergência devido ao baixo nível dos estoques de sangue do tipo O positivo, que nesta terça-feira (7) atingiram apenas 20% da capacidade, enquanto o O negativo também está abaixo do ideal, com cerca de 60%.
A instituição faz um apelo urgente à população para reforçar as doações e lembra que o próximo sábado especial de coleta de sangue será no dia 10 de janeiro, com atendimento das 7h às 15h.
Queda nos Estoques de Sangue e Apelo à População
De acordo com a gerente de Relações Públicas e Comunicação Corporativa da Rede Hemosul-MS, Mayra Franceschi, a queda no número de doadores preocupa, principalmente por se tratar do tipo sanguíneo mais comum e mais utilizado nos hospitais.
“Mais uma vez estamos com os estoques baixos aqui no Hemosul. O positivo em torno de 20% e o O negativo em 60%. O número de doadores caiu significativamente e a gente precisa de você”, afirmou.
Segundo ela, o período pós-festas costuma impactar negativamente as doações, mas a necessidade permanece constante. O tipo O positivo é considerado estratégico, pois pode ser utilizado em grande parte dos atendimentos de urgência e emergência.
“A gente precisa tanto de quem já é doador e ainda não veio, quanto de você que não é doador ainda. A gente conta com a sua ajuda para salvar vidas”, reforçou Mayra.
A gerente destacou ainda que todo o sangue coletado é transformado em hemocomponentes e distribuído aos hospitais da rede pública e privada em Mato Grosso do Sul.
Ações para Ampliar o Acesso à Coleta
Como forma de ampliar o acesso, o Hemosul realizará um sábado especial de coleta no dia 10 de janeiro, excepcionalmente fora do primeiro sábado do mês, em razão das festas de fim de ano. Neste dia, as unidades estarão abertas das 7h às 15h para receber doadores.