Hemosul reduz tempo de espera para doadores que usam canetas emagrecedoras

O Hemosul Coordenador atualizou os critérios para doação de sangue e reduziu o tempo de espera para usuários de canetas emagrecedoras regularizadas pela Anvisa, que agora podem realizar a coleta apenas 14 dias após o início do tratamento ou ajuste de dose.

A mudança segue uma Nota Técnica do Ministério da Saúde e substitui a norma anterior, que impunha um afastamento de seis meses a um ano por falta de diretrizes federais específicas.

A nova regra foca na proteção da saúde de quem doa e exige que o voluntário esteja livre de sintomas e em boas condições gerais antes de procurar o hemocentro. Caso o doador utilize substâncias sem registro na Anvisa, o sistema mantém a restrição de seis meses para garantir a segurança do processo.

Quem recebeu um diagnóstico de inaptidão anteriormente deve informar o caso na recepção para que a equipe médica reavalie o histórico com base nos novos prazos.

Mesmo com a flexibilização, o Hemosul preserva a análise individual rigorosa durante a entrevista técnica para verificar o estado de saúde do candidato no dia da coleta. A instituição reforça a necessidade de hidratação e alimentação equilibrada como preparo essencial para o procedimento.

Para efetivar a doação, o voluntário precisa ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 51 quilos e apresentar documento oficial com foto. Jovens menores de idade necessitam da presença e autorização formal dos pais ou responsáveis legais no momento do atendimento.