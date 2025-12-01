Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

SAÚDE

Hemosul Santa Casa suspende coleta nesta terça-feira

Doadores devem se dirigir ao Hemosul Coordenador

Arthur Ayres

Atendimento normal retorna na quarta-feira - Foto: Arquivo/Portal RCN67
Atendimento normal retorna na quarta-feira - Foto: Arquivo/Portal RCN67

O Hemosul Santa Casa suspendeu as coletas de sangue nesta terça-feira (2) devido a problemas técnicos no sistema de ar-condicionado da unidade. A interrupção é temporária e foi adotada como medida de segurança para garantir o bem-estar dos doadores.

Com a paralisação, todos os voluntários são orientados a realizar sua doação no Hemosul Coordenador, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, que segue com funcionamento normal ao longo do dia. A equipe reforça que a transferência do fluxo garante continuidade no atendimento à população e evita prejuízos ao estoque estadual de sangue.

O atendimento no Hemosul Santa Casa será retomado normalmente na quarta-feira (3), após a conclusão dos ajustes técnicos no sistema de refrigeração.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos