Hemosul Santa Casa suspende coleta nesta terça-feira

O Hemosul Santa Casa suspendeu as coletas de sangue nesta terça-feira (2) devido a problemas técnicos no sistema de ar-condicionado da unidade. A interrupção é temporária e foi adotada como medida de segurança para garantir o bem-estar dos doadores.

Com a paralisação, todos os voluntários são orientados a realizar sua doação no Hemosul Coordenador, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, que segue com funcionamento normal ao longo do dia. A equipe reforça que a transferência do fluxo garante continuidade no atendimento à população e evita prejuízos ao estoque estadual de sangue.

O atendimento no Hemosul Santa Casa será retomado normalmente na quarta-feira (3), após a conclusão dos ajustes técnicos no sistema de refrigeração.