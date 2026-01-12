Nova unidade móvel do Hemosul vai ampliar coleta de sangue em MS

O Governo de Mato Grosso do Sul entregou nesta segunda-feira (12) uma nova unidade móvel da Rede Hemosul, que vai ampliar as ações de coleta de sangue e levar o serviço a todos os municípios do Estado, incluindo localidades sem estrutura fixa para doação.

Com investimento de R$ 3,5 milhões, o veículo será usado para reforçar os estoques e descentralizar o atendimento, alcançando regiões mais distantes dos grandes centros.

A entrega do veículo ocorreu no Hemosul Coordenador, em Campo Grande, e marca a ampliação da estratégia de coleta externa de sangue no Estado. Totalmente adaptada, a unidade móvel conta com estrutura para triagem, coleta, climatização e equipamentos laboratoriais, permitindo a realização de campanhas em diferentes regiões.

Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde, atualmente apenas entre 10 e 15 municípios contam com condições para coletas externas. Com a nova unidade, a expectativa é atender os 79 municípios sul-mato-grossenses, ampliando o acesso da população às campanhas de doação e fortalecendo os estoques estratégicos da Rede Hemosul.

O investimento de R$ 3,5 milhões foi viabilizado por emenda parlamentar do deputado federal Geraldo Resende. A proposta, de acordo com a gestão estadual, é utilizar o veículo como parte da logística regular de captação de sangue, especialmente em cidades onde o deslocamento até unidades fixas representa um obstáculo para os doadores.

Interiorização das Políticas Públicas de Saúde

Durante a solenidade, o governador em exercício, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, afirmou que a unidade móvel contribui para a interiorização das políticas públicas de saúde.

“Mais do que um ônibus, essa unidade representa a presença do Estado em todos os cantos de Mato Grosso do Sul. Doar sangue é um ato de cidadania e de salvar vidas, e garantir que essa possibilidade chegue a quem está longe dos grandes centros é um avanço concreto das nossas políticas de saúde e dignidade”, pontuou.

Já o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões, destacou que a iniciativa surgiu a partir de demandas apresentadas por servidores da própria Rede Hemosul e que o novo ônibus altera a dinâmica da captação de sangue no Estado.

“Foi em uma reunião com os servidores do Hemosul que nasceu a ideia do ônibus. A partir daí, buscamos o apoio necessário e, com o recurso parlamentar, adquirimos uma unidade que muda a lógica da captação de sangue no nosso Estado. É uma ação pública que envolve servidores dedicados, parlamentares comprometidos com a saúde e uma gestão que acredita no SUS”, destacou.

A cerimônia também contou com a presença de representantes do Ministério da Saúde, que recentemente entregou novos equipamentos à Rede Hemosul para ampliar a capacidade de coleta, processamento e armazenamento de hemocomponentes. Entre os itens citados está a ampliação da estrutura para produção e destinação de albumina humana, insumo ainda importado pelo Brasil.

Modernização da Rede Hemosul

Além da nova unidade móvel, a Secretaria de Estado de Saúde projeta a modernização da Rede Hemosul, com a possibilidade de construção de um novo prédio-sede, em parceria com a Prefeitura de Campo Grande e apoio de emendas parlamentares.

*Com informações do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul