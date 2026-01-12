Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

SAÚDE

Nova unidade móvel do Hemosul vai ampliar coleta de sangue em MS

Veículo equipado permitirá campanhas de doação em municípios sem estrutura fixa

Arthur Ayres

Nova unidade móvel da Rede Hemosul foi entregue nesta segunda-feira e vai atender municípios de todo o Estado - Foto: Divulgação/Governo de MS
Nova unidade móvel da Rede Hemosul foi entregue nesta segunda-feira e vai atender municípios de todo o Estado - Foto: Divulgação/Governo de MS

O Governo de Mato Grosso do Sul entregou nesta segunda-feira (12) uma nova unidade móvel da Rede Hemosul, que vai ampliar as ações de coleta de sangue e levar o serviço a todos os municípios do Estado, incluindo localidades sem estrutura fixa para doação.

Com investimento de R$ 3,5 milhões, o veículo será usado para reforçar os estoques e descentralizar o atendimento, alcançando regiões mais distantes dos grandes centros.

A entrega do veículo ocorreu no Hemosul Coordenador, em Campo Grande, e marca a ampliação da estratégia de coleta externa de sangue no Estado. Totalmente adaptada, a unidade móvel conta com estrutura para triagem, coleta, climatização e equipamentos laboratoriais, permitindo a realização de campanhas em diferentes regiões.

Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde, atualmente apenas entre 10 e 15 municípios contam com condições para coletas externas. Com a nova unidade, a expectativa é atender os 79 municípios sul-mato-grossenses, ampliando o acesso da população às campanhas de doação e fortalecendo os estoques estratégicos da Rede Hemosul.

O investimento de R$ 3,5 milhões foi viabilizado por emenda parlamentar do deputado federal Geraldo Resende. A proposta, de acordo com a gestão estadual, é utilizar o veículo como parte da logística regular de captação de sangue, especialmente em cidades onde o deslocamento até unidades fixas representa um obstáculo para os doadores.

Interiorização das Políticas Públicas de Saúde

Durante a solenidade, o governador em exercício, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, afirmou que a unidade móvel contribui para a interiorização das políticas públicas de saúde.

“Mais do que um ônibus, essa unidade representa a presença do Estado em todos os cantos de Mato Grosso do Sul. Doar sangue é um ato de cidadania e de salvar vidas, e garantir que essa possibilidade chegue a quem está longe dos grandes centros é um avanço concreto das nossas políticas de saúde e dignidade”, pontuou.

Já o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões, destacou que a iniciativa surgiu a partir de demandas apresentadas por servidores da própria Rede Hemosul e que o novo ônibus altera a dinâmica da captação de sangue no Estado.

“Foi em uma reunião com os servidores do Hemosul que nasceu a ideia do ônibus. A partir daí, buscamos o apoio necessário e, com o recurso parlamentar, adquirimos uma unidade que muda a lógica da captação de sangue no nosso Estado. É uma ação pública que envolve servidores dedicados, parlamentares comprometidos com a saúde e uma gestão que acredita no SUS”, destacou.

A cerimônia também contou com a presença de representantes do Ministério da Saúde, que recentemente entregou novos equipamentos à Rede Hemosul para ampliar a capacidade de coleta, processamento e armazenamento de hemocomponentes. Entre os itens citados está a ampliação da estrutura para produção e destinação de albumina humana, insumo ainda importado pelo Brasil.

Modernização da Rede Hemosul

Além da nova unidade móvel, a Secretaria de Estado de Saúde projeta a modernização da Rede Hemosul, com a possibilidade de construção de um novo prédio-sede, em parceria com a Prefeitura de Campo Grande e apoio de emendas parlamentares.

*Com informações do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

