História da Confeitaria Santo Doce mostra força do empreendedorismo feminino em MS

A empresária Marina Baruki, proprietária da Santo Doce, compartilhou no quadro Mulher Entende de Mulher, no programa Manhã da Massa, da Massa FM Campo Grande, sua trajetória na confeitaria e a aposta em produtos que acompanham as tendências do mercado, como o popular “Morango do Amor”.

O doce, que virou febre nas redes sociais, foi incorporado recentemente ao cardápio da confeitaria e tem atraído novos clientes.

Marina contou que a paixão pela confeitaria começou de forma despretensiosa, com uma torta holandesa feita para a família. Incentivada pelos parentes, passou a vender o doce e, aos poucos, ampliou a produção para outras tortas e chocolates.

“Eu não tinha experiência com cozinha, mas fui me apaixonando pela confeitaria e estudando cada vez mais até transformar isso no meu negócio principal”, relatou.

Marina Baruki nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: Gerson Wassouf/Portal RCN67

Antes de abrir a Santo Doce, Marina trabalhava em áreas totalmente diferentes, como distribuição de ração e venda de semijoias. Com o crescimento da confeitaria, dedicou-se integralmente ao novo empreendimento.

Hoje, o foco principal da empresa são eventos de grande porte, como casamentos e festas, mas o delivery também vem ganhando espaço.

A confeiteira explicou que aposta em produtos sazonais para acompanhar datas comemorativas e tendências, como ocorre na Páscoa, no Natal e nas festas juninas. O “Morango do Amor”, segundo ela, surgiu da alta demanda dos clientes.

“Nunca trabalhei com ele, mas comecei a receber muitos pedidos. Resolvi entrar nessa onda e deu muito certo”, afirmou.

Para quem deseja empreender, Marina deixou uma mensagem de incentivo. “Empreender exige esforço e dedicação. Sempre há dificuldades, mas quem trabalha com doces faz porque gosta. É gratificante receber o retorno de quem prova e aprova o que a gente faz. Vale a pena persistir”, destacou.

A Santo Doce mantém presença nas redes sociais e o telefone para contato é o (67) 99648-6671.